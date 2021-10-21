懷著前男友的種！惡男「像狗拖行」大肚女友　把她踹到流產

Jealous boyfriend 'deliberately destroyed pregnant girlfriend's baby' Asa Davison kicked & punched Isabelle Irish in the abdomen because the child was conceived before they met and ‘wasn’t his’. https://t.co/YoT8bJMRqv via @MailOnline — Joolz Denby (@JoolzDenby) October 20, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國35歲男子戴維森(Asa Davison)不爽女友伊莎貝爾(Isabelle Irish)肚中懷著前男友小孩，忌妒之下竟然故意踢打對方腹部，還在街上把人一路拖行，導致已經懷胎29週的胎兒不幸流產，殘忍行徑讓他被控重罪。

來自多塞特郡吉林漢姆(Gillingham)的戴維森，被控去年5月29日惡意毆打女友導致對方流產，目擊者表示，戴維森像狗一樣把人拖到街上，「他打她的臉，拖著她走在街上，後來把人踢倒在馬路上」。

全身是傷的伊莎貝爾後來蜷曲倒在地上被人發現，送醫後檢查腹中胎兒已經沒了心跳，最後生下死胎，而胎兒在20週產檢時身體十分健康，她的臉部也遭到嚴重攻擊，滿臉是血。

本案開庭時檢察官表示，戴維森與女友交往已經幾個月，交往時對方就已經懷孕，他卻突然對這件事情感到不滿。警方公布手機語音訊息發現，戴維森曾對女友抱怨，小孩不是他的讓他感到很痛苦。戴維森因為導致胎兒流產與攻擊女友被控重罪，不過目前他均不認罪，案件仍在審理中。

▼女子被男友攻擊到流產。（圖／示意圖／達志影像）