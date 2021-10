美國總統拜登21日登上CNN新聞節目「市民大會」(Town hall),接受市民提問。期間被問及,台灣若遭到中國攻擊,美方是否會防衛台灣,他給出肯定回答「會」(Yes),「我們對此有承諾」(We have a commitment to do that)。