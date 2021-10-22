朋友在眼前被咬死！23歲男與凶狠棕熊近身肉搏　用小刀成功報仇

Boxer in 'grave condition' after killing bear that mauled his friend to death https://t.co/yjxvTQ2Jly pic.twitter.com/v3pjELA4lQ — New York Post (@nypost) October 21, 2021

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名男子和朋友在額爾齊斯河(Irtysh River)釣魚時，其中一名朋友居然被棕熊活活咬死，他試著開槍想要嚇退棕熊但是無法，身為拳擊手的他只好與熊近身肉搏，最後用小刀刺死棕熊自己也身受重傷，目前仍在醫院治療。

23歲男子梅德韋傑夫(Ilya Medvedev)與48歲友人杜德尼克(Vyacheslav 'Slava' Dudnik)近來遭到棕熊攻擊。同行的41歲漁夫切博塔爾(Denis Chebotar)表示，當時他在河岸上固定3人小船，結果突然聽到一陣慘叫聲，衝進森林發現一頭棕熊正在攻擊朋友。

切博塔爾表示，「我抵達現場時看到杜德尼克已經死了，梅德韋傑夫正在與棕熊對戰，他朝熊射了幾槍，熊雖然身上有槍傷卻仍繼續攻擊，梅德韋傑夫來不及裝子彈只好直接和熊肉搏」。

身為拳擊手的梅德韋傑夫好不容易把熊殺死，但是頭部與身體多處受了重傷，切博塔爾將奄奄一息的他拖到船上，最後成功前往附近醫院，目前仍在加護病房接受治療。據了解，梅德韋傑夫2019年曾在武裝部隊拳擊錦標賽中贏得64公斤級金牌，國際拳擊協會主席承諾，他們會幫忙全額負擔梅德韋傑夫的醫療費用，希望這名拳擊好手能早日恢復健康。

▼男子肉搏殺死棕熊。（圖／示意圖／達志影像）