美CDC也跟上「批准莫德納、嬌生加強針」　專家曝開放混打隱憂

▲美國FDA、CDC都批准嬌生及莫德納作為第三劑加強針，同時開放第三劑混打。（示意圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）21日批准莫德納、嬌生疫苗作為第3劑加強針，在極具傳染力的Delta病毒肆虐之際，保護高風險族群免於「突破性感染」；但也開放混打，讓民眾注射第3劑時，自由選擇不同廠牌疫苗。此決策與食品藥品監督管理局（FDA）20日批准的政策一致，但部分專家卻指出，開放混打潛藏隱憂。

美國FDA、CDC先前已批准輝瑞作為加強針，如今又納入莫德納和嬌生。CDC預防接種諮詢委員會（ACIP）建議，18歲以上民眾接種嬌生至少2個月後，或者完整接種莫德納至少6個月的65歲以上、易接觸病毒高風險族群，都建議可以注射第3針。

《路透社》報導，儘管如此，一些公衛專家卻認為，開放混打卻未能明確說明風險，潛藏隱憂。前CDC官員、喬治亞大學教授諾瓦克（Glen Nowak）指出，「混和搭配」（mix and match）讓人們自由選擇任何想要施打的組合，「將會是個問題」。

CDC專家小組成員、范德比大學傳染病學者塔爾博特（Dr. Helen Talbot）提醒，莫德納防護力很好，「但高低劑量之間將出現一些混淆」。她指出，雖然莫德納加強針為50微克（micrograms），僅為原始劑量的一半，但非高風險族群仍應認真考慮是否追加施打，「我們必須非常清楚潛在的併發症」。

美國批准嬌生、莫德納疫苗做為加強劑！支持選擇混打不同廠牌疫苗

