首爾「最後貧民窟」遭烈焰吞噬！直升機難降落　瓦斯爆炸居民急撤

▲南韓首爾市江南區九龍村16日清晨發生大火。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

位於南韓首爾市江南區、被稱為當地「最後一座貧民窟」的九龍村，今（16）日清晨突然發生大火，火勢從第4區域迅速蔓延，消防當局緊急調派大批人力與設備灌救，並將應變層級提升至第2階段。不過，受限於濃霧與空氣品質不佳，消防直升機無法起飛，狹窄巷道與密集的建築物也讓滅火行動更困難，目前尚未傳出人員傷亡。

根據《韓聯社》，火災發生於16日上午5時左右，地點位在首爾江南區開浦洞九龍村第4區域。消防當局接獲通報後，擔心火勢波及鄰近山坡地，於上午5時10分率先發布第1階段應變命令，隨著火勢持續擴大，並可能延燒至第5區域，消防單位在上午8時49分將應變層級提升至第2階段，進一步加強動員。

▲▼火勢從九龍村第4區域迅速蔓延。（圖／路透）

截至目前，現場共投入消防人員297人、消防車輛85輛全力灌救。消防單位也一度申請出動直升機協助空中滅火，但因能見度不佳，加上濃霧與細懸浮微粒影響，直升機無法順利起飛，只能暫時待命，預估需等到上午10時後，視天候狀況再評估是否能投入。

這起火災暫未造成人命傷亡，但已造成多戶居民緊急撤離。消防當局指出，第4區域原本有32戶、47人居住，目前全數完成疏散；而火勢同時波及的第6區域，則有51戶、77人居住，整體受災居民人數恐超過100人。部分第4區居民已自行撤離，暫時安置在附近學校等場所。

▲居民目睹火焰吞噬家園。（圖／路透）

火災現場一片混亂，許多居民在目睹火勢時情緒崩潰。有居民回憶，火場不時傳出瓦斯鋼瓶爆炸聲，每震響一次就令人心驚膽顫，居民們焦急地原地踱步，不斷向警方與消防人員喊話，希望能盡快撲滅火勢。即使現場持續播放疏散廣播，仍有不少居民因捨不得家園而遲遲不願離開。

一名在九龍村居住長達34年的災民受訪時表示，事發當下腦中一片空白，只能眼睜睜看著家園被烈火吞噬，甚至來不及帶走隨身藥物。另外，還有一名年逾70歲的居民含淚表示，倉促逃生時只能顧及自身安全，連飼養多年的4隻寵物犬也無法帶走，情緒相當低落。

▲火勢即將蔓延至九龍村第5區域。（圖／路透）

消防當局說明，由於九龍村內部道路狹窄，房屋彼此緊密相連，嚴重限制消防車輛進出，是本次滅火行動的一大難題。所幸，消防人員已成功阻止火勢延燒至資源回收場與周邊山區，避免演變成更大規模的災害。

目前，九龍隧道通往九龍村入口的良才大路，下行方向2個車道因應火災處置作業而實施交通管制。江南區公所也向附近居民發送安全警示簡訊，提醒用路人改道行駛，並呼籲周邊居民注意安全。鄰近的瑞草區、冠岳區與銅雀區，也陸續發布通知，提醒民眾留意煙霧與燒焦氣味對健康可能造成的影響。