　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

首爾「最後貧民窟」遭烈焰吞噬！直升機難降落　瓦斯爆炸居民急撤

▲▼南韓首爾市江南區九龍村16日清晨發生大火。（圖／VCG）

▲南韓首爾市江南區九龍村16日清晨發生大火。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

位於南韓首爾市江南區、被稱為當地「最後一座貧民窟」的九龍村，今（16）日清晨突然發生大火，火勢從第4區域迅速蔓延，消防當局緊急調派大批人力與設備灌救，並將應變層級提升至第2階段。不過，受限於濃霧與空氣品質不佳，消防直升機無法起飛，狹窄巷道與密集的建築物也讓滅火行動更困難，目前尚未傳出人員傷亡。

根據《韓聯社》，火災發生於16日上午5時左右，地點位在首爾江南區開浦洞九龍村第4區域。消防當局接獲通報後，擔心火勢波及鄰近山坡地，於上午5時10分率先發布第1階段應變命令，隨著火勢持續擴大，並可能延燒至第5區域，消防單位在上午8時49分將應變層級提升至第2階段，進一步加強動員。

▲▼南韓首爾市江南區九龍村16日清晨發生大火。（圖／路透）

▲▼火勢從九龍村第4區域迅速蔓延。（圖／路透）

▲▼南韓首爾市江南區九龍村16日清晨發生大火。（圖／路透）

截至目前，現場共投入消防人員297人、消防車輛85輛全力灌救。消防單位也一度申請出動直升機協助空中滅火，但因能見度不佳，加上濃霧與細懸浮微粒影響，直升機無法順利起飛，只能暫時待命，預估需等到上午10時後，視天候狀況再評估是否能投入。

這起火災暫未造成人命傷亡，但已造成多戶居民緊急撤離。消防當局指出，第4區域原本有32戶、47人居住，目前全數完成疏散；而火勢同時波及的第6區域，則有51戶、77人居住，整體受災居民人數恐超過100人。部分第4區居民已自行撤離，暫時安置在附近學校等場所。

▲▼南韓首爾市江南區九龍村16日清晨發生大火。（圖／路透）

▲居民目睹火焰吞噬家園。（圖／路透）

火災現場一片混亂，許多居民在目睹火勢時情緒崩潰。有居民回憶，火場不時傳出瓦斯鋼瓶爆炸聲，每震響一次就令人心驚膽顫，居民們焦急地原地踱步，不斷向警方與消防人員喊話，希望能盡快撲滅火勢。即使現場持續播放疏散廣播，仍有不少居民因捨不得家園而遲遲不願離開。

一名在九龍村居住長達34年的災民受訪時表示，事發當下腦中一片空白，只能眼睜睜看著家園被烈火吞噬，甚至來不及帶走隨身藥物。另外，還有一名年逾70歲的居民含淚表示，倉促逃生時只能顧及自身安全，連飼養多年的4隻寵物犬也無法帶走，情緒相當低落。

▲▼南韓首爾市江南區九龍村16日清晨發生大火。（圖／路透）

▲火勢即將蔓延至九龍村第5區域。（圖／路透）

消防當局說明，由於九龍村內部道路狹窄，房屋彼此緊密相連，嚴重限制消防車輛進出，是本次滅火行動的一大難題。所幸，消防人員已成功阻止火勢延燒至資源回收場與周邊山區，避免演變成更大規模的災害。

目前，九龍隧道通往九龍村入口的良才大路，下行方向2個車道因應火災處置作業而實施交通管制。江南區公所也向附近居民發送安全警示簡訊，提醒用路人改道行駛，並呼籲周邊居民注意安全。鄰近的瑞草區、冠岳區與銅雀區，也陸續發布通知，提醒民眾留意煙霧與燒焦氣味對健康可能造成的影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
關稅15%！水五金業者鬆口氣：可以放心過年了
全台首座「侏儸紀世界」新開幕！　民眾嫌票價貴
前立委批關稅談判「輸到脫褲子」　轟賴清德守不住護國神山
舒華帶i-dle唱台北大巨蛋　票價公布
快訊／高雄14歲女國中生墜樓
快訊／台鋼公布全隊薪資！林詩翔破紀錄、王維中月薪曝光
快訊／尹錫悅一審判決出爐
2高中染性病下體流膿　急問「何時能再做」...醫師傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓首爾市區公車「闖進人行道」煞不住　2行人遭撞重傷

快訊／尹錫悅阻擋公搜處執行逮捕令　一審遭判5年徒刑

瘋搶寶可夢卡牌「驚藏洗錢內幕」　日媒：急把人民幣換日圓

27歲台男跨國運毒！　泰警破門逮捕畫面曝光

幫遊客撿結婚戒指　24歲救生員被「吸入排水口亡」身上大片瘀青

尋找尼斯湖水怪52年　傳奇獵人認了「根本不存在」

川普宣告「和平理事會」成立！　加薩計畫邁入第二階段

一家三口遇風箏線割喉　爸和7歲女兒「摔出21m高架橋」當場死亡

川普大讚關稅「賺進數千億」！　嗨喊美國史上最強盛

阻止公搜處闖官邸逮捕！尹錫悅今下午「一審宣判」　允許媒體直播

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

伊朗宣布關閉領空！　外媒曝美軍「南海航母」全速移防

南韓首爾市區公車「闖進人行道」煞不住　2行人遭撞重傷

快訊／尹錫悅阻擋公搜處執行逮捕令　一審遭判5年徒刑

瘋搶寶可夢卡牌「驚藏洗錢內幕」　日媒：急把人民幣換日圓

27歲台男跨國運毒！　泰警破門逮捕畫面曝光

幫遊客撿結婚戒指　24歲救生員被「吸入排水口亡」身上大片瘀青

尋找尼斯湖水怪52年　傳奇獵人認了「根本不存在」

川普宣告「和平理事會」成立！　加薩計畫邁入第二階段

一家三口遇風箏線割喉　爸和7歲女兒「摔出21m高架橋」當場死亡

川普大讚關稅「賺進數千億」！　嗨喊美國史上最強盛

阻止公搜處闖官邸逮捕！尹錫悅今下午「一審宣判」　允許媒體直播

藍白三讀修正「眷改條例」　放寬老舊眷村定義解慈仁八村爭議

樂天女孩雪地脫了！解放挖空比基尼「上圍超兇」一轉身⋯蜜桃臀被看光

2021就萌生退意！但陳鏞基不想留下遺憾　：今年告別最合適

南韓首爾市區公車「闖進人行道」煞不住　2行人遭撞重傷

「尾牙什麼獎品最沒用」登熱搜　網狂指「它」：比上台唱歌還慘

15%關稅拍板！　超大型攬貨業：傳產幫助大、農曆年後貨量增兩成

記憶體股風雲再起！3檔收漲停　00947「權重高」漲勢稱霸ETF

台版侏儸紀世界回來了！百果山探索樂園全新開幕　民眾嫌票價貴

台中女監播映《陽光女子合唱團》　女受刑人淚崩：努力當好媽媽

科技男猛嗑炸雞配啤酒！體重狂飆3高上身　罹重度睡眠呼吸中止症

周杰倫在澳網賽後狂簽名 　粉絲物品「吊一整排」XD

國際熱門新聞

商務部長：目標台灣半導體「40%產能移美」

快訊／台美關稅15%確定　半導體232享最惠國

一家三口遇風箏線割喉　墜21公尺高架橋死亡

美商務部：台美投資信保15.7兆　對等關稅15%不疊加

台積電ADR大漲4.44％！　「晶片關稅豁免」激勵美股全收紅

即／尹錫悅阻擋逮捕令執行　一審遭判5年刑

東京JR山手線全線停駛　車站塞爆畫面曝

美國會限制「川普派兵權」法案　差一票沒通過

台灣為何願投資？美商長：讓川普高興

年終獎金被扣　日男持刀砍死社長

海灣4國斡旋48小時　成功阻川普攻擊伊朗

闖空屋發現1億現鈔　日16名少年竟全搬光

台灣關稅降至15%　晶片免稅條件曝光

美國出手！　財政部切斷「伊朗鎮壓示威官員」經濟命脈

更多熱門

相關新聞

闖空屋發現1億現鈔　日16名少年竟全搬光

闖空屋發現1億現鈔　日16名少年竟全搬光

日本沖繩縣一群少年去年玩試膽遊戲時，意外在一處荒廢多年的空屋內發現超過1億日圓的巨額現金，並在隨後一個月內多次潛入行竊。沖繩縣警近日證實，已將涉案的16名國、高中生依侵入住宅及竊盜罪嫌函送法辦。

尹錫悅與賴清德　除非政黨永不輪替「否則惡行必然遭到追訴」

尹錫悅與賴清德　除非政黨永不輪替「否則惡行必然遭到追訴」

金門大學路雜草火警　消防緊急灌救中

金門大學路雜草火警　消防緊急灌救中

日本立憲民主黨、公明黨聯手　將組新政黨

日本立憲民主黨、公明黨聯手　將組新政黨

化災不容僥倖模擬危險化學品火災南消一大新營分隊實兵演練

化災不容僥倖模擬危險化學品火災南消一大新營分隊實兵演練

關鍵字：

日韓要聞南韓首爾九龍村江南區火災貧民窟

讀者迴響

熱門新聞

肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

國光女神震撼宣布「已切子宮」！

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

費德勒看到那球大笑　周董：好糗

18歲男性侵女友人　法官認非純逞獸慾判決曝

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

商務部長：目標台灣半導體「40%產能移美」

快訊／台美關稅15%確定　半導體232享最惠國

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面