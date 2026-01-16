川普大讚關稅「賺進數千億」！　嗨喊美國史上最強盛

▲川普持續大讚關稅政策的成果。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普15日大讚關稅帶來「歷史性」的經濟成果，宣稱已透過該政策賺進數千億美元，卻幾乎沒有引發通膨問題，同時國家安全也達到前所未有的強盛程度。

川普大讚關稅 美國強盛巔峰

川普在真相社群（Truth Social）發文表示，「今天公布了優異的財政數字，我們的國家從未比現在更強盛！許多人問我原因，我只告訴他們一個字，關稅！（TARIFFS!）」

川普還強調，「我們已經進帳數千億美元，卻幾乎沒有通膨，我們的國家安全從未達到現在如此強盛的狀態。天佑美國！」

▼台美簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）

台美達成貿易協議 產業回流有成果

就在川普發文當天，美國與台灣敲定重大貿易協議，旨在讓半導體製造業回流美國本土，並且強化美國供應鏈，凸顯川普宣稱關稅作為重建國內產業籌碼的長期立場。

根據台美貿易協議，台灣半導體與科技企業承諾在美直接投資2500億美元，用於興建及擴建晶片製造設施，另有2500億美元信用保證，用於支持美國各地的供應鏈擴張，總投資額上看5000億美元。

若未來實施半導體關稅，在美設廠台企與「擴大美國本土產能」直接相關的進口商品，可優先享有免關稅待遇。該協議也要求台灣協助美國在多個關鍵領域的投資，包括半導體、人工智慧、國防科技、電信通訊及生物科技，這些領域都被認為，對經濟競爭力與國家安全至關重要。

▼美國加州洛杉磯港的貨櫃與貨船。（圖／路透）

《福斯新聞》指出，這項協議旨在扭轉數十年的外移趨勢。美國在全球半導體製造的市占率已從1990年的37%，暴跌至2024年的不到10%，這在華府引發了經濟與國安疑慮。這些投資也預期擴大美國企業的市場准入，深化與台灣的技術合作，並且強化美國在關鍵與新興產業的領導地位。

好處多多 川普繼續強打關稅政策

川普長期主張，關稅能夠保護美國勞工與經濟，降低對敵對國家的依賴，並讓美國在貿易談判中掌握籌碼。儘管批評者警告，關稅可能推升物價，但川普多次反駁這項說法，並引用經濟數據表明成長強勁且通膨有限。

隨著川普政府努力重建國內製造業，確保關鍵供應鏈的安全性，美台貿易協議表明，關稅仍是他更廣泛貿易策略的核心支柱。