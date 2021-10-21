打過2劑科興還要補BNT被拒！竹科某高階主管恐嚇診所：來丟汽油彈



▲竹北一名男子因打不到追加疫苗，揚言要丟汽油彈。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名男子因打不到追加第三劑的BNT疫苗，竟對診所揚言恐嚇「要拿汽油彈砸」，嚇得醫護人員趕緊報警求救。目前診所已完成報案提告，警方也將通知男子到案說明，全案將朝恐嚇罪嫌偵辦，不過由於男子是在台灣以外的地區注射疫苗

據了解，51歲的袁姓男子是竹科某大型企業的高級主管，日前曾到大陸出差，並在當地完成2劑科興疫苗。袁姓男子返台後想追加第3劑疫苗增強保護力，因此前往竹北某診所表明，已經在大陸完成2劑，想打第3劑追加疫苗。

診所人員回覆，需帶著接種證明前往衛生所補登，袁男帶著文件前往衛生所補登完成後，再度返回診所，就接到衛生所通知診所，不能追加第3劑的電話。

袁男不滿事前聯繫告知可以打，來回奔波後，再返回診所時又突然被拒絕，氣得要求衛生所給個交代，情緒激動之下還放話「我會拿汽油彈來丟！」診所人員擔心男子真的失去理智，才趕快報警。

新竹縣衛生局則表示，根據中央流行疫情指揮中心說明，在國外接種過國際認證疫苗者，就被視為有效接種，因此打完2劑疫苗後不需追加，但若在中國只接種1劑科興或國藥疫苗，返台後4周則可混打第2劑其他廠牌疫苗。

不過，衛生局也坦言，如果在國外施打疫苗，台灣的健保系統無法自動跳出紀錄，必須由民眾持接種紀錄回台補登在NIIS系統，且不會註記在小黃卡上，因此若針對有心隱瞞的民眾，恐成為漏洞；《東森新媒體ETtoday》記者再致電1922詢問，截至目前為止尚未獲得回覆。

目前警方也針對這起疫苗恐嚇案件進行偵辦，除了通知診所人員到派出所製作筆錄還原事發情況外，同時通知袁姓男子到案說明，全案將函送新竹地檢，依恐嚇罪嫌偵辦。

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