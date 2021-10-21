搶不過公嬤快手預約！台中3604人沒莫德納可打　盧秀燕說話了

▲台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市第12期新冠疫苗22日開打，原本免上網預約的65歲以上阿公阿嬤，有部分自行上網預約，導致55歲至64歲年齡層中有3604人無法預約莫德納疫苗。市長盧秀燕21日表示，將為這些受影響者造冊安排到快打站施打，維護民眾權益。

台中市長盧秀燕今天上午出席台中市議會第3屆第6次定期會，開議前受訪表示，第12輪的Covid-19疫苗明天將開打，台中市預計施打50萬人次。其中65歲以上的長輩都會請里鄰長發送接種通知單，所以長輩們不用預約，只要按照通知單指定時間、地點即可施打。

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她表示，作業過程中發現部分已造冊長輩重複到1922疫苗平台預約，導致下一個年齡層55-64歲的民眾預約不上。經過2天緊急清查，受影響人數約3604人，為不影響這群民眾權益，市府將發放通知單安排至快打站施打，讓他們的權益獲得補救。

盧秀燕補充說，截至今日止，台中市第一劑施打全人口涵蓋率已突破66%，朝7成邁進，明天起有50萬人次注射，這是龐大艱鉅的任務，希望有條不紊地進行，讓市民早日提升保護率。

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