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柯文哲喬醫院打疫苗「不配合就公布」　黃珊珊：沒有要指責任何人

▲▼台北市副市長黃珊珊。（圖／台北市市場處提供）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／台北市市場處提供）

記者袁茵／台北報導

台北市第12期疫苗第一階段出現預約不到情況，要到第二階段才能全部接種；市府高層認為，衛生局沒有積極向各大醫院協調量能，台北市長柯文哲20日更稱，要親自與各大醫院院長協調，「不配合就公布他（醫院）名字。」針對此事，台北市副市長黃珊珊21日表示，台北市醫院都非常配合，可能要檢討溝通過程是否不夠完善，並沒有要指責任何人。

台北市第12期疫苗第一階段的需求量和醫療量能差太多，導致有許多民眾預約不到，還跑到外縣市預約。柯文哲與相關局處首長於20日上午開會討論改善作為，市府高層認為，衛生局不積極向各大醫院進行協調，台北市衛生局長黃世傑僅和台大溝通，剩下的醫院全給北市衛生局醫事科長何叔安處理，而負責指揮疫苗的台北市副市長蔡炳坤因非醫界出身，所以心有餘力不足，只能就現有疫苗的量做分配。

▲▼台北市長柯文哲出席心雙連線形公園市長走讀。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

過去柯文哲與黃世傑的「師徒情誼」受好心肝、禾馨診所事件而影響，據了解，柯文哲於會議中直接向黃世傑詢問，「是否叫不動醫院？」而黃世傑則說，「我影響力不夠，希望市長幫忙。」

面對黃世傑言論，一旁的台北市副市長黃珊珊還提議，乾脆直接下行政命令要醫院配合。但柯文哲仍認為是衛生局協調不足，最終決定親自出面，近期要邀集各大醫院院長討論增加量能，「誰不配合，就公布他（醫院）名字。」

▲台北市衛生局長黃世傑視察台北市大型疫苗接種站。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市衛生局長黃世傑。（資料圖／記者林敬旻攝）

關於柯文哲揚言醫院不配合就公佈名字，黃珊珊21日上午出席南門市場活動時表示，他們當時在討論為什麼量能開得不夠完善，檢討疫苗需求量與醫院量能的落差，並了解落差原因是溝通問題，還是醫院本身有困難。

黃珊珊指出，柯文哲態度很清楚，就像當時開專責病房一樣，必須一家家去溝通，中央的疫苗需求量能只有衛生局知道，醫院不會知道需要多少量能，這是一個溝通、協調過程，可能要檢討溝通過程是否不夠完善，並沒有要指責任何人，甚至是醫院，「他們（醫院）都很配合。」沒有人想做不好，每個人都想趕快把疫苗打到市民身上。

黃珊珊提及，每次發生狀況都需要檢討，北市醫院都非常配合，這場仗從以前到現在都打得很辛苦，沒有人想把事情做不好，大家一起來努力。

至於黃世傑稱自己影響力不夠，黃珊珊說，自己細節沒聽得很清楚，不過局長非常盡力，沒有人想把事情弄得像在推卸責任，而柯文哲也說，有事就拿出來一起改善。

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