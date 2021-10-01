清大生「當沖」冰箱　3方面交她轉身淡定翻倍！4千網友全炸了

▲有清大生在網路二手社團買空賣空二手冰箱，引起網友討論。（圖／翻攝《清交二手大拍賣XD》，下同）



記者陳凱力／新竹報導

清大一名學生，被爆在社團以1800元的價格入手一台二手冰箱，「無縫接軌」依3500元轉手賣出，因當天面交發生了一系列巧合，意外讓3方買賣家同時碰見，這起「買空賣空」意外曝光，3方同一時間、同一地點，完成2度轉手。承接2倍價二手冰箱的苦主上網曝光自己交易過程，引起4千多則留言討論，有學生感嘆「當沖冰箱好潮」、「自己創造兩倍券ㄟ好厲害！」也有學生認出這名「當沖奇才」曾「零成本買賣」，讓多位苦主上網留言。

清大一名學生在《清交二手大拍賣XD》發表自己遇到買空賣空的「笨黃牛」經驗，他說30日下午6點多在臉書以3500元的預算徵買冰箱，一名學姐私訊表示「我有冰箱要賣」，還表示「現在沒照片」、「大概是XX牌」，原PO與對方相約晚上8點，在宿舍禮齋門口面交。

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▲▼原PO拿出自己的對話(黑色底)和原賣家對話(白色底)比對，發現兩人的買、賣家竟是同一人，才發現冰箱被轉身翻倍脫手。





到了約定時間，原PO找來室友前往禮齋等冰箱，當時看到一位學長推著冰箱，以為是賣家找來男友幫忙，於是向前詢問「請問是3500的那台冰箱嗎？」

未料學長一臉狀況外，回答「冰箱只賣1800」，還拿出對話紀錄給原PO看，兩人才發現，學長的「買家」、原PO的「賣家」，根本就是「同一個人」，真相大白之際，這位「身兼買家與賣家」身分的學姊出現了。

學姊先問搬來冰箱的學長可不可以匯款，遭拒後以現金1800付清款項，接著無縫接軌轉頭問原PO「你還要這台冰箱？」。學姊大方的「買空賣空」，讓將近2倍價接手的原PO哭笑不得。

原PO上網抱怨，認為學姊若要當黃牛，也不要把賣家跟買家約在同一個時間、地點。事後這位經商奇才也疑似心虛，將原PO封鎖。

▲▼這名「冰箱當沖客」被起底曾經「零成本」一賣再賣。

這則網路奇聞引起近4千名學生討論，也有苦主加碼起底「學姊」表示，之前她想賣電子書PDF檔500元，引起不少學生留言「收過私訊」、「一份PDF檔一賣再賣，根本就是零成本買賣達人」。

這位經商奇才也被網友KUSO「自己創造兩倍券ㄟ好厲害！」、「賺錢要這樣，家教太累了」。

▲當沖冰箱雖然不犯法，但被抓包時萬分尷尬，有網友認為學姊當下臨危不亂的作風，可說是氣度非凡。

不過，有網友認為，學姊的「操作遠算合理，只是細節沒有算好」，因為遇到賣家晚到、買家早到，才讓雙方碰了頭，從對話中發現，買家20：03分傳訊已到現場，學姊3分鐘後才已讀訊息，三方的交錯，可說是瞬息萬變，亡羊補牢為時已晚，而學姊在明知場面尷尬的突發情況，還能如此淡定，實在可說是「臨危不亂，氣度非凡」。

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