死亡和不良反應「高→低疫苗廠牌」曝！專家：高端也低於AZ、莫德納

▲根據資料顯示，BNT為台灣死亡和不良反應比例最低的疫苗。（示意圖／路透）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣自3/22至10/19共接種2千多萬劑新冠疫苗，截至19日人口涵蓋率達64.29%、第二劑涵蓋率則佔23.38%、劑次人口比為87.67%。而毒物科專家招名威今（21）日也在粉專分析AZ、莫德納、高端及BNT接種後不良事件通報及死亡，結果發現「死亡和不良反應比例最低是BNT」，而高端比AZ和莫德納要來得低很多。

毒物科專家招名威稍早引用疾管署統計資料寫道，截至10/19疫苗不良事件通報共1萬43例，其中4876例屬於嚴重不良事件，5167件為非嚴重不良事件，至於接種後疑似死亡個案，有676例打AZ、202例接種莫德納、27例接種高端、打BNT為7例，年齡位在12～93歲間，發生時間介於接種後3天至31天。

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▲▼毒物專家招名威根據疾管署資料分析出每百萬劑次死亡及不良事件之人口。（示意圖／記者呂佳賢攝）

若以每施打一百萬劑換算疑似死亡之比例，AZ每一百萬劑次死亡為62.6人、莫德納38.8人、高端19.9人、BNT則為2.3人；不良反應之每一百萬劑次換算，AZ有297人、莫德納198人、高端140人、BNT有134人。

招名威分析，以上述結果顯示BNT勝出，為目前造成死亡和不良反應最低之疫苗，但問題是它勝之不武，因為施打者年齡層大多以青少年為主，「若把BNT的施打年齡也拉高到和莫德納一樣都是高年齡層，結果應該會完全不同。」

招名威也說「高端也蠻符合我的期待！」因不良反應和死亡結果顯示，皆比AZ和莫德納來得低很多，雖然施打年齡仍以青壯年為主，但他認為數據並不如謠言盛傳的那麼遭，認證「台灣做疫苗的功力並不差」。