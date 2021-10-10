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竹北新貴城驚見「公園紮營」　「平價」罰金曝光好意外

▲竹北新貴城「公園搭帳露一晚？」　「平價」罰金曝光好意外。（圖／翻攝《竹北市東平家族》）

▲有網友拍下竹北公三公園被民眾搭帳露營的畫面上社團詢問。（圖／翻攝臉書《竹北市東平家族》）

記者陳凱力／新竹報導

國慶連假期間是許多人出遠門旅遊的好機會，但有民眾反其道而行，就近選擇公園搭帳棚露營，還掛起營區常見的黃色小燈泡，讓附近路過民眾看傻了眼，直問「請問半夜在公園紮營是合法的嗎？帳篷和旁邊的橋還掛了許多黃色小燈泡」。公園露營的作法太奇葩，引起網友討論，也有網友無奈表示「不錯啦⋯至少不會上社會新聞⋯被水沖走」。

有網友在臉書社團《竹北市東平家族》貼照詢問「請問半夜在公園紮營是合法的嗎？帳篷和旁邊的橋還掛了許多黃色小燈泡」，照片中只見昏暗的公園草皮上，赫然出現一頂露營帳篷，露營者選地用心，還會選擇週邊有路燈，又避開直射的舒適角度，帳篷旁的木台上站著疑似聊天中的2人，若非知道場地是公園，也許會覺得畫面看起來愜意又舒適。

▲竹北新貴城「公園搭帳露一晚？」　「平價」罰金曝光好意外。（圖／網友提供）

▲▼公三公園位於竹北高鐵特區的一級蛋黃區，地勢平坦大樹多，環境清幽，未料竟被民眾選擇當露營的場地。

▲竹北新貴城「公園搭帳露一晚？」　「平價」罰金曝光好意外。（圖／網友提供）

有佛系網友認為，選擇市區的公園露營，已經「不錯啦⋯至少不會上社會新聞⋯被水沖走」，其他網友則表示，公園露營，可能「會被警察關心吧」、「要看公園的自治條例/規則如何訂定」，也有網友kuso回應「人民有需求，政府應滿足；選定適當安全的露營草地或賞月公園，規範使用範圍，讓全民共享大自然，這才是德政，官方加油！」

轄區竹北高鐵所警方表示，昨日並未收到檢舉，今日得知消息前往查看時，現場帳篷已經撤離。

▲竹北新貴城「公園搭帳露一晚？」　「平價」罰金曝光好意外。（圖／網友提供）

▲轄區高鐵派出所昨日並未收到舉報，今日獲報後前往查看，發現該民眾已撤帳離開。

事實上，這座公三公園的主管機關為竹北市公所，在竹北市公園管理條例中第七條、第十四項中明訂，公園內禁止擅自營火、野炊、夜宿、燃放鞭炮或搭設棚、帳，因此警方若接獲舉報，只能前往勸導離開，以及蒐證，後續送往竹北市公所開罰。

但地方自治條例中對於公園露營開罰卻不盡相同，過去曾有民眾在中壢青塘園搭帳棚，依桃園市公園管理自治條規定開罰1500元至6000元，而科技新貴聚集的竹北城生活大不易，食衣住行樣樣比別人貴，連計程車跳表都是100元起跳，在寸土寸金的竹北蛋黃區公園露營，罰金只有500元到5000元不等，「平價」的令人意外。

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