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新竹縣「10大虎口」大洗牌　6個在科技新貴竹北區！寶山跳級入榜

▲竹縣「十大虎口」大洗牌　6個在竹北！寶山鄉一次入榜3個。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲去年第5名的「竹北中華路一段、縱貫公路」今年直接登佔榜首之位。（資料圖／新竹縣警局提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

根據新竹縣政府警察局交通警察隊公布，110年度1到8月10大肇事路口，前3名分別為「竹北市中華路一段、縱貫公路」、「新豐鄉康樂路一段、竹5、縱貫公路」以及「竹北市縱貫公路、興隆路一段」，值得一提的是，「10大虎口」名單波動幅度大，去年完全未入榜的寶山地區，今年竟一口氣攻進3個路口。


根據新竹縣警局提供數據，今年的十大虎口分別如下：

1 、竹北市 中華路一段、縱貫公路   (去年第5)

2 、新豐鄉 康樂路一段、竹5、縱貫公路   (去年第9)

3 、竹北市 縱貫公路、興隆路一段   (新入榜)

4 、寶山鄉 園區三路、園區五路、園區二路   (新入榜)

5 、竹北市 復興二路、嘉豐七街   (新入榜)

6 、寶山鄉 園區二路、力行六路    (新入榜)

7 、寶山鄉 力行三路、大崎一路    (新入榜)

8 、竹北市 文興路、縣117、文興路一段    (去年第1)

8 、竹北市 新溪街、環北路五段   (新入榜)

10 、竹北市 縣政九路、光明五街   (新入榜)

其中第1名為去年同期的第5名上升，光是上半年的車禍受傷人數，就是去年第1名路口整年度的近3倍；第2名為去年同期第9名攀升，上半年受傷人數就快超越同路口去年的總量；至於第8名則為去年的第1名下跌。

▲竹縣「十大虎口」大洗牌　6個在竹北！寶山鄉一次入榜3個。（圖／記者陳凱力製表）

▲▼今年與去年的排行榜動頗大，還有寶山鄉一口氣入榜3個路口。（圖／記者陳凱力製表）

▲竹縣「十大虎口」大洗牌　6個在竹北！寶山鄉一次入榜3個。（圖／記者陳凱力製表）

縣警局交安組每年都會彙整年度的「十大易肇事路口」進行統計、分析，尤其針對前5名路段進行「加重整治」；硬體工程改善方面，汽機車容易碰撞交叉的路口進行分隔、分流，缺口多且易肇事的路段則減少缺口，或是路面老舊、號誌標示不清的標示則需重新施工，使用路人能清楚辨識。

軟體交通疏導部分，則將義交、交警人力做調整調度，某些路口車流量大，用路人易發生搶快、搶起步，交通號誌易淪遭無視，而在尖峰時間調度人力進行交管，也可避免事故發生。

▲根據《道安資料查詢網》顯示，十大易肇事路口的地理位置，幾乎分布在竹北、寶山，與竹科相關的位置上。（圖／翻攝《道安資料查詢網》）

▲▼根據《道安資料查詢網》顯示，十大易肇事路口的地理位置，幾乎分布在竹北、寶山，與竹科相關的位置上。（圖／翻攝《道安資料查詢網》）

在一系列「打虎」計畫實施後，「10大虎口」的名單有大幅波動實屬正常，其中寶山地區近年隨著台積電擴建、寶山二期工程，進駐大批建廠工作人員，同時大幅提高車流進出，去年1個路口都沒進榜的寶山鄉，一口氣登榜3名，分別為「園區三路、園區五路、園區二路」、「園區二路、力行六路」、「力行三路、大崎一路」。

縣警局今年度也同樣會針對十大易肇事路口逐一會勘，除提報道路交通安全會報針對交通工程，也聘請專家學者研議改善，同時針對「十大事故熱點」實施「交通大執法」，希望能有效減少事故發生。

▲竹縣「十大虎口」大洗牌　6個在竹北！寶山鄉一次入榜3個。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲去年的榜首「竹北文興路、竹117路口」因「打虎有成」，今年已經往下降到排行榜的第8名，而原本的2、3、4名則是直接跌出榜外。

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