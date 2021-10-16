陳修將小女友身上有舊傷　高大成關鍵2點認長期家暴：人早死了　

記者陳凱力／綜合報導

「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將涉嫌殺害22歲小女友，監視器拍下陳修將將小女友送醫的畫面，法醫高大成從畫面及女友傷勢研判，死者身上佈滿新舊傷，可能長期受到家暴，且陳男將她送到醫院急診時，根本已經「死透了」，可能連coma scale(昏迷指數評估)都測不出分數，無奈嘆息，法律的善意成為行兇者規避責任的手段。



▲監視器拍下胡女生前的最後畫面。（圖／讀者提供）



根據報導，死者胡女到院時全身瘀青、身上有炭味，口鼻滲出咖啡色液體，疑似遭人痛毆。法醫高大成也根據自己多年「讓死者說話」的專業經驗，對於胡女傷勢發表看法。

高大成說，從死者的手、腳的瘀青中發現，左腳踝部的橢圓形黑青應為新傷，從顏色看來是近日所致，左腳趾、右腳背有疑似陳年瘀傷的黑色素沉澱，因此推估死者生前曾長時間受到家暴。

▲▼高大成從陳男與死者的身高，以及胡女瘀青的表現方式推測，死者應是受到拳頭毆打、腳踹。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）





死者左手肘內側的大圓形瘀傷，從淤青的形狀、表現看來，並非棍棒所致，看起來比較像拳頭毆打的痕跡，而死者左手掌整片瘀青，因手掌部位角質較厚，相較於皮膚其他位置沒那麼容易瘀青，推測可能是在被家暴過程中，曾反擊、回手，大力拍打所致。

除此之外，胡女身上的多處新舊傷，若依死者與兇嫌的身高來看，以死者身上瘀青程度卻未骨折來說，凶器不太像是硬物，還有陳男供稱「有拉死者頭髮才致使頭部受重擊」，高大成從傷勢位置、表徵、醫院診斷「硬腦膜下出血」來研判，兇嫌使用的施暴手段恐為「拉頭髮撞牆」、「用拳頭毆打頭部及身體」、「用腳踹死者身體或頭部」。

▲高大成發現，死者的腳部有不少新（紅）舊（藍）傷，推測死者生前多次受到暴力相向。

媒體報導，陳修將為躲避金錢債務糾紛，與女友在7天前住進汽車旅館避風頭，摩鐵監視器也曾於13日下午拍到死者身影，當時2人開著賓士車外出，不久後即又返回，胡女身穿白T、短褲的畫面也被拍下，再次發現胡女身影時，已是15日全身是傷，被送到醫院急診室的事了，也有情人士透露，胡女當時和陳在摩鐵談分手。

高大成從死者身上露出的外傷並未發現綑綁痕跡，但是否有遭限制行動，還需等警方調查。

監視器拍下陳修將開車載小女友緊急送醫的畫面，從影片中發現，陳修將打開後座車門、抱出女友上擔架推床，當時小女友已經失去意識、完全一動也不動。

▲除了左手肘內側的大圓形瘀傷，死者手掌也有整片黑青，高大成推測可能是死者曾反擊、回手，大力拍打所致。

高大成說，「硬腦膜下出血多久會死」要看出血量的多寡，如果量大、大約100cc左右，半小時就會死亡，且依死者「硬腦膜出血」的程度，應可明顯看到頭部發生腫脹，再從死者到院時「口鼻冒出咖啡色液體」來看，血液鮮紅轉黑褐色時間差不多也是半小時，也就是說，死者的出血時間至少已超過半小時，而綜合判斷，高大成認為死者到院時根本「已經死亡」、連coma scale(昏迷指數評估)都測不出來的程度，神仙難救無命客。

高大成說，有的嫌犯殺人行兇後，會前往自首，或將被害人送醫，企圖符合「自首要件」，獲得減刑，但依本案死者送醫的情況來看，被害人生前遭受非人哉的暴行，送到醫院的時候根本已經好一段時間了，到底是意識到自己有錯，有心悔改，還是只是想爭取減刑機會，實在是不好說，更無奈法律的善意，成為惡人避害的手段。

▲高大成說，從死者口鼻流出咖啡色血液，以及硬腦膜下出血致死的時間來看，死者在到院前可能早就死了。

►新竹縣「10大虎口」大洗牌 6個在科技新貴竹北區！寶山跳級入榜

►竹北新貴城「公園搭帳露一晚？」 「平價」罰金曝光好意外



►清大生「當沖」冰箱 3方面交她轉身淡定翻倍！4千網友全炸了



►新竹縣1到8月車禍「件數 ↓死亡↑」原因曝 母子3貼2死最慘