模範夫妻鬧離婚老婆訴苦先挨告　老公驚覺「隱疾」被曝光怒了

▲丈夫不滿妻子在離婚訴訟中，向親友爆料他罹患愛滋病的訊息，涉嫌妨害名譽。（示意圖／xframe）

記者劉昌松／台北報導

1對結婚10多年的夫妻，去年傳出鬧離婚的消息，周遭親友得知後大感詫異，紛紛私下詢問原因，妻子透露所受委屈時，向親友爆料早在婚前就知道丈夫罹患愛滋病，但她仍願意接受，丈夫得知自己的隱疾遭洩露，怒告妻子涉嫌妨害名譽，台北地檢署調查丈夫的確染病，妻子只是在向人訴苦，21日以無犯意等理由處分不起訴。

據了解，這對年約40的夫妻經濟實力不錯，也生了幾個孩子，原本一家人在海外生活，近年搬回台灣經營事業，在親友眼中是對優良模範夫妻，卻2020年初，突然傳出夫妻開始打離婚官司，還要協調財產分配，跌破周圍人的眼鏡。

當時在訴訟剛開打的調解期間，妻子在親友關心的壓力下，吐露多年來的委屈與煎熬，同時說出沒人知道的祕密，原來丈夫在婚前就證實得了愛滋病，但是當時妻子仍接受並同意結婚生子，結果這段LINE的對話紀錄，被丈夫偶然間發現，控告妻子涉嫌妨害名譽。

丈夫表示自己的確在年輕時罹患疾病，目前仍在治療控制，但這是屬於他的個人疾病隱私，妻子不應任意說出去，檢察官調查後認為，染病一事不是妻子非法取得的個人資料，而是丈夫自己說的事實，且妻子只是在向親友訴說婚姻難處時，一併提及，應無損害丈夫名譽的犯意等理由，處分不起訴妻子。

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