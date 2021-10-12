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社會 社會焦點 保障人權

凱基營業員之死　遺書曝光：主管叫我去找人頭開戶

▲凱基證券輕生營業員家屬、受害投資人抗議陳情。（圖／記者林敬旻攝）

▲凱基營業員的家屬和投資人曾到金管會，指控凱基無良搞出人命。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

凱基證券賴姓營業員去年8月輕生，張姓投資人質疑，凱基主管鼓勵賴男開立人頭帳戶、用私人筆電代操躲避追查，是賴男自殺原因，痛斥「無良凱基」、「霸凌員工以及投資人」，因此遭凱基控告涉嫌妨害名譽，但台北地檢署調查認為，張男是根據賴姓營業員遺書內容等事證，對可受公評之事提出質疑，處分不起訴。

賴姓證券營業員在2020年8月19日疑因幫客戶代操失利，在台北社子大橋落水輕生，賴男家屬和多位凱基投資人，9月中到金管會前拉布條抗議「無良凱基」，「罔顧權益知情不報，搞出人命」，質疑凱基讓營業員私下幫客戶代操；過去已發生過代操虧空等情形卻未告知投資人；事後巧立名目發給員工每人2萬元「封口費」。

▲▼凱基證券,凱基證。（圖／記者劉姵呈攝）

▲凱基證券事後已遭金管會開罰336萬元，邱姓主管停止執業6個月。（資料照／記者劉姵呈攝）

張姓投資人並在媒體上指控凱基「內控鬆散」、「冷血、狂妄、傲慢，霸凌員工及投資人」等語，張男被凱基控告涉嫌加重誹謗及公然侮辱罪後解釋，他是去弔唁賴姓營業員時，賴男家屬把賴男手機裡留下的遺書印給他看，他才發現，凱基早知道賴男違規代操，卻害他們投資人的錢遭賴男挪用投資失利。

檢察官取得賴男遺書，發現裡面確實寫著「後來還是走回頭路幫朋友親人代操，主管知道之後還跟我說，不要作股票，好好發展期權，這會讓我翻身，要我代操，醒悟後知道他根本是在放屁、明明4年前那個洞他也知道，但他看到我代操有賺錢，公司有業績，居然主動跟我要求持續代操多作一些，甚至說出我一天如果我能作兩千口一個月就有4萬這種狗話」。

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲檢察官認為投資人根據營業員遺書內容，質疑凱基內控制度，是對可受公評之事提出評論。（示意圖／pixabay）

遺書還提到，「主管叫我去找人頭戶去日盛期開一個期貨戶，因為要使用日盛一個軟體pm會給我參數，讓我盤中作選擇權、要我去買一台不到萬元小筆電(還跟我說省下來的手續費綽綽有餘)，所以我一直找新的資金加入、你敢說你不是自己提出減少我手續費嗎？」

檢察官因此認為，張姓投資人相信賴男遺書內容，加上金管會在2020年12月公布調查結果，也認為賴姓營業員詐騙客戶資金代操等違規，凱基證券未落實內控及督導，處罰凱基336萬元，並停止邱姓主管執行業務6個月，相關指控並非空穴來風，張姓投資人藉此質疑賴姓營業員自殺原因，並對凱基發表相關評論，應受《憲法》言論自由保障，日前處分不起訴。

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