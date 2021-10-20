　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

文青溫州街獒犬爆衝　長輩嚇壞了...咖啡店老闆犯這罪名起訴

▲▼西藏獒犬。（圖／CFP）

▲1名長者遛狗時，看到咖啡廳衝出1隻獒犬，嚇得趕緊抱起自己愛犬，卻不慎弄傷自己的手。（示意圖／CFP）

記者劉昌松／台北報導

康姓男子在台北公館經營咖啡廳，今年初帶著飼養的「獒犬」到店裡處理業務時，一個不注意，被獒犬衝出店外，此時剛好有名長者牽著小狗散步，看到巨型犬吠叫，急著拉牽繩想把自己小狗抱起來，卻用力過猛，手被繩子扯到破皮受傷，台北地檢署調查認為，康男要為沒有拴住獒犬，導致長者被嚇到負責，20日依過失傷害起訴。

據了解，康男平常就很喜歡小動物，狗狗們平常都會放在其他地方飼養著，不會帶到店裡面，事發的1月3日，康男因為有事要處理，所以帶著外型較為壯碩的獒犬到位於溫州街的咖啡廳。

不過因為獒犬的繩子沒有栓好，加上咖啡廳的玻璃門沒有關上，剛好路上有長者遛狗經過時，獒犬一時興奮就往店外衝，長者看到愛犬和獒犬對峙吼叫，擔心體型劣勢的愛犬受傷，急著拉扯手中的牽繩，把愛犬拉近身邊再抱起來，就在一陣混亂中，長者的手被牽繩扯傷。

長者事後提告，但雙方都沒再出庭，因此沒有調解機會，檢察官認為，長者會情急之下扯繩受傷，起因於沒有被適當圈束住的獒犬突然衝出，康男身為飼主要負起過失責任，依法提起公訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

捐款收據換二手包　她現金直購再抱怨「假公益賣爛包」結果慘了

裝闊男約17歲女網友開豪車遊台北　姊妹花只搭到小黃還被討5千車資

超跑「寶爺」假冒國防部採購官　詐3千萬「船票」內幕曝

►秋冬裝激殺2折，快塞滿衣櫃！

ET快訊
快訊／「藝FUN券」紙本券抽出！　7組末碼中了
快訊／600元藝FUN券抽籤出爐！　這7組末碼中獎
快訊／張淑晶入監日放鳥！檢察官怒了：即刻拘提
鳳梨友愛女遭虐死？　高大成：機率是0...曝可能原因
快訊／高端疫苗「第3期試驗」　最新進度曝！
快訊／疫苗接種後死再增12起！　2人打BNT　
LIVE／「600元藝FUN券」第2波開抽！現場直播
新北男打BNT後胸悶、呼吸困難　昏倒送醫不治
陳同佳曾7次致電談投案！　陸委會回應了
快訊／傳角逐2022桃園市長　陳時中直球回應了
快訊／澎恰恰9廠商代言　「3家臨時喊卡」
陽明貨櫃場「貨櫃翻覆」！易燃液體外洩
快訊／蔡英文喊話挺陳柏惟　「不要讓認真的人孤單」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

機車遭竊忙報案　一家三口看監視器笑了：警察大人真拍謝

快訊／惡房東張淑晶判囚8月「放鳥不入監」　檢方火大：即刻拘提

影／11月女嬰遭虐！保母爬進靈堂道歉　鳳梨友怒：一滴淚都沒有

鳳梨友愛女疑遭虐死？　高大成：機率是0...曝最可能原因

「城中城惡火」下令基層警查老樓挨酸　高市警局搬法條回應

他砂卡礑玩水夜逛花蓮市突倒地　無呼吸心跳「貴人下跪」出手了

陽明貨櫃場貨櫃翻覆！「易燃液體」一度外洩…警消現場警戒中

快訊／嘉義「師生雙亡」死因曝！女高中生藥毒物待驗

加新Line姪子開口急借45萬　她衝銀行要匯款...被揪出貓膩

北港知名涮涮鍋沒開店竄濃煙　警消迅速撲滅！疑電線短路釀禍

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

女嬰阿公淚：要保母愧疚一輩子 父「胸口刺女兒圖像」永遠留念

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

無照屁孩違規遭攔！不滿車被拖吊 嗆警「新來的菜鳥」...當場被壓制

男淋濕自己衣服＋拿水槍噴老婆 犯案工具塞給兒子裝受害者XD

桃園男換車道離太近被叭超氣！他一拳打破車窗、後照鏡：下車

機車遭竊忙報案　一家三口看監視器笑了：警察大人真拍謝

快訊／惡房東張淑晶判囚8月「放鳥不入監」　檢方火大：即刻拘提

影／11月女嬰遭虐！保母爬進靈堂道歉　鳳梨友怒：一滴淚都沒有

鳳梨友愛女疑遭虐死？　高大成：機率是0...曝最可能原因

「城中城惡火」下令基層警查老樓挨酸　高市警局搬法條回應

他砂卡礑玩水夜逛花蓮市突倒地　無呼吸心跳「貴人下跪」出手了

陽明貨櫃場貨櫃翻覆！「易燃液體」一度外洩…警消現場警戒中

快訊／嘉義「師生雙亡」死因曝！女高中生藥毒物待驗

加新Line姪子開口急借45萬　她衝銀行要匯款...被揪出貓膩

北港知名涮涮鍋沒開店竄濃煙　警消迅速撲滅！疑電線短路釀禍

平日480元起！新板希爾頓半自助餐回歸　搭配五倍券第二人半價

機車遭竊忙報案　一家三口看監視器笑了：警察大人真拍謝

單身妹「克制不了買房衝動」　喊等1時機點！老鳥揭殘酷現實

美國在台協會處長孫曉雅拜會　林智堅感謝贈莫德納疫苗

黑狗可憐眼「袋鼠式拜託」討隱形零食　撒嬌聲融化媽：教2次就會

台中太陽亞洲外援找猛將　菲律賓男籃現役國手赫丁加盟

小幸運沒降臨！　田馥甄豪宅鄰居賠售逾3000萬

本周我最毛／陪媽買早餐被問「要吃什麼」　憨厚金傻笑歪頭：忘了

信義區A辦租金擋不住　租金單價從天花板變地板價

藝FUN券第2波抽籤出爐！紙本、數位「14組幸運身分證號碼」快來對

「綠帽癖」潛伏社群網站　老玩家曝：近萬人熱愛「NTR」

社會熱門新聞

台中19歲男大生車禍亡　「Vtuber」車貼讓千人齊聚：R.I.P.

林森北牛郎「霆峰」　驚爆偷拍女恩客性愛片

30歲辣妻「浴巾裹身」遭色公公推倒　先生竟不挺

妻上班上到消失　夫等1年半心寒掰了

快訊／虎豹潭再尋獲1遺體

女教師控被當洩慾工具！醫師不認肚中兒

虎豹潭尋獲陳姓女童！

嬤崩潰「孩子白死了！」　父狂批後「向檢警誠懇道歉」

快訊／虎豹潭又尋獲1女童背包

女嬰家屬回現場招魂！大批警力防衝突

宜蘭「行刑式3槍」22歲男慘死　檢方對開槍男聲押禁見

22歲男遭行刑式狙殺爆頭慘死！妻悲痛貼文

即／嘉義師生雙亡！相驗結果曝

小玉籌不出50萬交保金！降為30萬

更多熱門

相關新聞

被狗吠不爽　他砍「阿肥」左腳下場曝

被狗吠不爽　他砍「阿肥」左腳下場曝

住在新北市石碇山區的郭姓男子，因為不滿鄰居飼養的米克斯「阿肥」吠叫，先是丟擲竹筍刀不成，狠嗆「這隻狗早晚被我砍死！」半小時後，又在路上遇到「阿肥」，直接抄起3尺刀砍殺，「阿肥」左前肢被砍得血流如注，一路哀號奔逃回家，經動保人員急救後仍呈現跛腳，台北地檢署19日依虐待動物傷害罪起訴郭男。

獒犬遭棄荒野　全身無力跌溝渠…無奈呆坐水中

獒犬遭棄荒野　全身無力跌溝渠…無奈呆坐水中

不滿6個月兒遭虐　她公開保母一家個資遭起訴

不滿6個月兒遭虐　她公開保母一家個資遭起訴

幫女客拔罐害她變「烤肉盤」　推拿師打悲情牌獲緩刑

幫女客拔罐害她變「烤肉盤」　推拿師打悲情牌獲緩刑

美容變毀容　「泥炙」敷背2度燙傷

美容變毀容　「泥炙」敷背2度燙傷

關鍵字：

獒犬動物保護法圈束牽繩過失傷害

讀者迴響

熱門新聞

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

第2波農遊券幸運數開出！

直擊已婚網紅超哥深夜摟竹竿妹！

「今年冬天會很冷」　專家示警：要特別注意

快訊／指揮中心記者會臨時暫停一次！取消原因曝光

快訊／金宣虎承認了！「因為我造成她傷害」

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

老婆傳訊：我在616　人夫綠炸

鄧佳華「本來剩27元」公開戶頭數字！

台中19歲男大生車禍亡　「Vtuber」車貼讓千人齊聚：R.I.P.

金宣虎前女友身份曝光！韓媒爆：她是美貌出名才女

他曝LINE家庭群組...網狂喊+1：全台都一樣

好幸運！「這組末碼」農遊券、動滋券都到手

日本街訪「最有名台灣人」　第一名出爐：真國民女神

辰亦儒赴陸直播帶貨！突「哽咽爆哭」被罵翻

更多

最夯影音

更多
韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們
外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面