文青溫州街獒犬爆衝　長輩嚇壞了...咖啡店老闆犯這罪名起訴

▲1名長者遛狗時，看到咖啡廳衝出1隻獒犬，嚇得趕緊抱起自己愛犬，卻不慎弄傷自己的手。（示意圖／CFP）

記者劉昌松／台北報導

康姓男子在台北公館經營咖啡廳，今年初帶著飼養的「獒犬」到店裡處理業務時，一個不注意，被獒犬衝出店外，此時剛好有名長者牽著小狗散步，看到巨型犬吠叫，急著拉牽繩想把自己小狗抱起來，卻用力過猛，手被繩子扯到破皮受傷，台北地檢署調查認為，康男要為沒有拴住獒犬，導致長者被嚇到負責，20日依過失傷害起訴。

據了解，康男平常就很喜歡小動物，狗狗們平常都會放在其他地方飼養著，不會帶到店裡面，事發的1月3日，康男因為有事要處理，所以帶著外型較為壯碩的獒犬到位於溫州街的咖啡廳。

不過因為獒犬的繩子沒有栓好，加上咖啡廳的玻璃門沒有關上，剛好路上有長者遛狗經過時，獒犬一時興奮就往店外衝，長者看到愛犬和獒犬對峙吼叫，擔心體型劣勢的愛犬受傷，急著拉扯手中的牽繩，把愛犬拉近身邊再抱起來，就在一陣混亂中，長者的手被牽繩扯傷。

長者事後提告，但雙方都沒再出庭，因此沒有調解機會，檢察官認為，長者會情急之下扯繩受傷，起因於沒有被適當圈束住的獒犬突然衝出，康男身為飼主要負起過失責任，依法提起公訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

捐款收據換二手包 她現金直購再抱怨「假公益賣爛包」結果慘了

裝闊男約17歲女網友開豪車遊台北 姊妹花只搭到小黃還被討5千車資

超跑「寶爺」假冒國防部採購官 詐3千萬「船票」內幕曝