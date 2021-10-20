彭文正「論文門」開庭缺席　檢審辯火爆攻防！檢聲請拘提

▲彭文正缺席被控誹謗蔡英文案開庭，理由是台灣防疫規定入境要先集中隔離14天，他質疑政策無能顢頇。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地院20日開庭審理《政經關不了》主持人彭文正，涉嫌誹謗總統蔡英文是「假博士」的「論文門」案，人在美國的彭文正委由律師聲明表示，因顢頇政府規定返台要集中隔離14天，他擔心身陷危險，無法出庭；公訴檢察官當庭質疑彭滯留、藏匿、逃亡美國，聲請法院下命拘提，檢審辯三方在庭上火爆相對1小時後結束，法官未做裁示。

檢察官起訴彭文正，因為電視節目無預警停播後，對蔡英文心生怨懟，且為了增加節目移到Youtube後的網路點閱收益，明知總統府在2019年9月已經提出論文原稿等證據後，未經進一步查證，持續質疑、批評蔡英文未取得英國政經學院(LSE)的博士學位，詆毀蔡的名譽，涉嫌公然侮辱、誹謗等罪。

▲彭文正律師張靜(左起)、李震華開庭時針對公訴檢察官與法官砲火不斷。（圖／記者劉昌松翻攝）

北院20日原定開庭進行全案後續訴訟前的準備程序，開庭時間一到，彭文正經點名3次仍未現身，承審法官姚念慈請公訴檢察官劉承武表示意見，劉質疑「彭早知道開庭時間，被告滯留美國，蓄意不到庭，拖延訴訟，藏匿、逃亡美國，顯示在台無固定住居所，有逃亡之虞，已經可以通緝了，聲請法院依法拘提。」

彭的辯護律師張靜則代彭宣讀聲明表示，彭很想出庭，「因為無能顢頇的政策，回國要集中隔離14天，情治單位白色恐怖再現，我在美國都要跟蹤我，所以拒絕出庭，放棄言論自由的抗辯，唯一抗辯就是蔡英文是個假博士。」

律師李震華則請法院發函，請疫情指揮中心改變政策，只要疫苗打2劑以上的人，回國就只要居家隔離，如果下次庭期定在12月底以後，律師會協助敦促彭文正回國。對於檢方認為彭以達可通緝的程度，張靜說：「彭文正現在走孫中山革命之路，當年孫中山也被滿清政府通緝在外。」李震華則說：「歡迎檢察官到美國去拘提。」

▲檢察官劉承武當庭聲請拘提彭文正。（圖／截取自直播）

庭訊約進行10多分鐘後，法官表示被告律師過去所提書狀，有多份沒有彭文正的用印或簽名，要求律師再補正格式，律師紛紛大表不滿，質疑法官「吹毛求疵」，執業從沒遇過這種事，法官姚念慈提高音量：「你們這件就是在爭格式(博士論文與學位證書)，為什麼這裡(書狀格式)就不重要呢？」法官並對李震華的干擾言行提出正式警告。

最後法官請告訴人蔡英文的代理律師表示意見，再次掀起彭文正律師團起身抗議，認為法官不該在準備程序就通知告訴代理人出庭，還讓代理人做在檢察官後面，「監督檢察官」，法官則迅速說明通知出庭理由後，裁定駁回律師就這部分的異議，隨即宣布候核辦並退庭，有關拘提彭文正一事並無定案。

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