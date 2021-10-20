老婆上班上到消失　「下班載無人」夫等1年半心寒掰了

記者黃翊婷／新北報導

阿興（化名）3年前與越南籍的小梅（化名）結婚，沒想到這段婚姻才維持不到2年，老婆就在某一天外出上班之後消失無蹤，去以前工作的地方尋找也一無所獲，至今超過1年半音訊全無，他不願意繼續等下去，這才向新北地院訴請離婚。

▲小梅2020年2月某日出門上班後，就再也沒有回家。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

阿興在判決書中提到，和小梅是在2018年6月間結婚，同年10月才正式登記，之後就一起住在新北市，然而，2020年2月的某一天，老婆外出上班後便不知所蹤，他到處尋找都沒有結果，於是向移民署報案失蹤，至今還是沒有收到任何好消息，考量到雙方這樣的分居狀態已經持續超過1年半，他才決定離婚。

阿興的大哥也到庭證稱，自己和弟弟、弟媳住在一起，事發當日早上弟媳和往常一樣出門上班，但下班時家人要去載她回家，人已經不見了，「我不知道她離家的原因，她離家時也沒有說什麼，離家後沒有給任何消息，也沒有打電話回家。弟弟曾去她以前工作的地方找，但找不到。」

而小梅經過合法通知並未到場，也沒有提出任何書狀答辯。新北地院法官認為，阿興和小梅已經分居長達1年半以上，夫妻關係早已名存實亡，既然女方是自行離家且到現在都聯繫不上，男方也沒有意願繼續維持這段關係，最終判准兩人離婚，全案仍可上訴。