超跑「寶爺」假冒國防部採購官　詐3千萬「船票」內幕曝

▲綽號「寶爺」的超跑達人邱詮堃涉假扮軍方採購人員詐騙3千萬元遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

亞信超跑公司負責人邱銓堃，涉嫌假冒國防部採購室中校採購官，佯稱有辦法取得「棒棒腿」、「無鉛汽油」等8項軍方標案資訊，遊說廠商出錢買「船票」、「茶水費」，用來討好長官就能取得標案，多家受騙付出超過3000萬元後，有廠商擔心觸犯行賄罪自首，台北地檢署20日依冒用公務員詐欺取財罪起訴邱。

邱詮堃綽號寶爺、大東哥、小藍，早有詐欺前科，曾在憲兵202指揮部服役擔任上士，目前亞信超跑、翌通科技負責人，經營手機維修和超跑租賃業務。

起訴指出，邱涉嫌從2014年間，到2016年底，假冒國防部中校採購官銷售人員，透過曾姓、樊姓、張姓等人，向各類型廠商宣稱，可協助取得相關國防部採購標案底標等資訊，只要付點「船票」打點「老闆(指國防部長官)」，就能取得包括「92無鉛汽油等8項採購案」、「冷凍棒棒腿等15項採購案」、「電解銅50萬公斤採購案」等底標上億元的標案。

由於邱男擅於營造與軍方關係良好的假象，包括有業者要前往投標時，被憲兵擋在營區外，只要連絡上邱男，就有專人到大門迎接，讓被害業者深信邱男的背景實力雄厚，但是邱男前後介紹了8件採購案，實際上只有1件剛好因業者符合資格得標。

全案因有業者付了錢之後，擔心自己觸犯行賄罪而向調查局台北市調處自首，另外有業者覺得受騙上當而檢舉提告，檢調在2020年7月間發動搜索約談後，清查認為相關業者都不知道邱的犯行，是受騙上當的被害人，因此將廠商業者都處分不起訴，僅邱涉嫌冒用公務員名義詐欺取財罪遭起訴。

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