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女團夢碎！直播主控「尹衍樑私生子」詐百萬　反挨告妨害名譽

▲抖內直播妹。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲唐姓直播主安安指控鍾姓男子說要幫忙組女團，卻要求她投資100萬元涉嫌詐騙。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉昌松／台北報導

唐姓直播主(化名安安)去年底向媒體爆料，詠藝文創鍾姓負責人自稱「尹衍樑私生子」，假借要幫忙籌組女團，但要安安先投資，安安匯款1百萬元後覺得受騙，找到朱姓司機、呂姓女員工查證後，公開指控鍾男涉嫌詐欺，「很多女生受騙上當」，鍾男反控安安等3人涉嫌妨害名譽，結果兩邊都獲不起訴。

安安是在2020年底接受周刊媒體採訪表示，她看鍾男自稱身價破億，住豪宅、出入有司機開頂級邁巴赫豪車接送，因此相信鍾男有辦法幫她一圓星夢，成立女子團體出道，不過鍾男表示，他的公司可出資千萬，安安自己也必須出資2百萬元，共同投資。

安安擔心被騙，只先匯1百萬元到鍾男的「詠藝文創娛樂公司」戶頭，之後卻沒有下文，安安追問投資款用途沒有著落，因此開始暗中調查，結果從保母車的朱姓司機口中得知，鍾男的名牌服飾全都是在淘寶購買，平常戴帽子扮型男是要掩飾自己禿頭；用來炫富的邁巴赫豪車，原廠根本未生產這種車型，全部都是鍾男自行改裝。

更誇張的是，鍾男說好要跟安安組團的梁姓女子，其實就是鍾男的妻子，安安因此指控鍾男夫妻根本是利用組團為名，對她詐財。鍾男看了報導後，憤而反控安安和朱姓司機、呂姓女員工涉嫌妨害名譽。

檢察官調查後認為，安安和朱姓司機、呂姓女員工的說詞，其實可互為佐證，3人都相信自己查證的結果可信，並非以不實消息損害鍾男名譽，因此在12日處分不起訴安安等3人，至於鍾男夫妻被控詐欺部分，因屬民事投資糾紛，日前已獲不起訴。

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