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水晶蝦大王家族爆爭產！富二代大戰3姊妹　翻臉互控結果出爐

▲台灣知名富二代、水晶蝦達人余鎧丞出面受訪反控親姊妹根本不照顧父親還侵奪家產。（圖／記者張君豪攝）

▲水晶蝦大王余鎧丞曾被3姊妹指控找黑衣人逼她們搬家。（資料照／記者張君豪攝）

記者劉昌松／台北報導

知名水晶蝦養殖聞人余鎧丞，近日因和3名姊妹爭產風波屢屢躍上新聞版面，余因不滿3名姊妹霸佔公司的車子，提告要求返車輛，經法院一審判決勝訴後，余遭3姊妹反控誣告、偽證，同時余家大姊也加入戰局，指控3姊妹偷換母親遺留的上億房產門鎖，涉嫌強制、侵占等罪，但台北地檢署調查後，將相關案件都處分不起訴。

周刊媒體在年初報導，余鎧丞的3名姊妹爆料，近年把事業觸角伸向餐影業的余鎧承看似事業成功，其實是掏空植物人父親財產的啃老族，還找黑道恐嚇騷擾3姊妹；當時余鎧丞出面接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問，否認3姊妹的抹黑，強調父親成為植物人後，都是由他照顧，他從銀行領出的3千萬元都用來照顧父親，強調家產糾紛都交司法調查定奪。

▲台灣知名富二代、水晶蝦達人余鎧丞出面受訪反控親姊妹根本不照顧父親還侵奪家產。（圖／記者張君豪攝）

▲余鎧丞曾出面受訪反駁侵奪家產。（資料照／記者張君豪攝）

事實上，余家母親在2018年過世，父親則是臥床多年後，已於2021年2月過世，當時余鎧丞就曾提告，指控3姊妹余庭蓉、余亭璇、余盈佩涉嫌侵占公司的車子不還，當時3姊妹辯稱，車子是父親特地買來給她們使用的，屬於贈與，檢察官調查後認為屬於民事糾紛，日前已經先處分不起訴。

不過3姊妹認為余鎧丞明知車子是父親贈與她們的，卻堅持提告，因此反控余鎧丞涉嫌誣告、偽證等罪，但因余鎧承另外提起民事告訴，台北地院一審認為車輛既然登記在公司名下，3姊妹就應該返還，判余鎧承勝訴，檢察官調查後，以罪嫌不足等理由，21日處分不起訴余鎧丞。

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲目前水晶蝦大王家族一系列爭產訴訟，還沒有人因刑事案件遭起訴或判刑。（圖／pixabay）

就在此時，余鎧承的大姊也跳出來參與爭訟，大姊提告，母親生前留下的新店區上億元房產，在3月間遭3姊妹偷換鑰匙，害大姊不得其門而入，幾天後父親葬禮上，大姊雖然有看到3姊妹，卻也沒多問，直接向新店分局控告3姊妹涉嫌侵占、強制罪。

但檢察官調查，余家父母相繼過世後，留下的遺產幾乎都沒有處理過戶繼承等登記，余家姊弟們都仍可自由使用新店房產，而3姊妹換大門鑰匙的時候，大姊不在場，並沒有受到強暴脅迫等不法對待，因此21日也處分不起訴3姊妹。據了解，目前家族間仍有相關家產爭奪的偽造文書等官司仍在進行中。

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