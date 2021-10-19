當爸媽面抱走雙胞胎妹妹　短髮婦：看到可愛就想抱...下次不敢了　

記者唐詠絮／彰化報導

台中陳姓夫妻17日帶著1歲雙胞胎女兒及家人前往彰化溪湖糖廠遊玩，卻遇上「抱嬰怪客」，嚇壞夫妻倆，這位抱走小女孩的巫姓婦人昨晚主動現身警局，坦言當時是覺得孩子很可愛，想抱起來拍照，沒想到引發誤會，被警方依妨害自由強制罪函送。

監視器畫面中，陳先生一家人在木棧板休息區休息，突然一名身穿黑色連身洋裝、短髮、戴口罩的巫姓婦人(38歲)靠近，先是彎腰看看小孩，還伸手要牽，當時陳妻在照顧雙胞胎姊姊，她竟然無預警抱起雙胞胎妹妹離開；陳妻嚇了一跳趕緊跟上把小孩抱回，巫女卻若無其事般離開，笑著與身旁的成年男子及一名少年同行，還到糖廠內買冰淇淋。

▲巫姓女子抱起雙胞胎。（圖／民眾提供，下同）

昨天整件事情登上媒體版面後，巫女的丈夫也隨即打電話給溪湖警方，影片中的短髮女就是他妻子，他們家住台中市，17日到一家三口溪湖糖廠玩，他的妻子看可愛小孩就會不自主抱起來，那天舉動「應該是一場誤會」，昨晚男子下班後開車載妻子到派出所說明。

溪湖分局副分局長陳鶴堯表示，巫女當日和丈夫、兒子一起去玩，看到陳姓夫妻的雙胞胎女兒很可愛，想說兩個一起抱起來拍照比較可愛，才會說出「兩個都抱起來喔」，沒想到引發誤會。

雖然巫女頻頻強調自己是無辜的、不是壞人，事後很後悔，再也不敢亂抱小孩，但陳姓夫妻對這個說法仍有疑慮，加上她的確是未經家長同意就亂抱走別人的孩子，最後還是被警方依妨害自由強制罪函送。

溪湖警分局強調，除已強化糖廠周邊巡邏，並呼籲民眾勿隨意觸碰或攜抱孩童，避免觸犯刑法略誘、強制或妨害自由等罪嫌，同時也將針對婦幼安全警示地點加強巡邏，防止危安情事發生。