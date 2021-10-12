車子老是被A到　他在停車格加裝「防撞桿」遭鄰居放大絕

▲王男為了保護愛車，在停車格加裝防撞桿卻遭鄰居鋸斷帶走。（示意圖與本案無關／翻攝爆廢公社二館）

記者劉昌松／台北報導

台北王姓男子發現停在社區停車場的車子，老是被人擦撞A傷，為了保護愛車，自費在停車格線上加裝塑膠防撞桿，沒想到臨位的宋姓住戶以妨害停車為由，鋸掉防撞桿並且控告王男涉嫌強制等罪，結果宋男被法院依毀損罪判罰金1萬元，可易服勞役；至於宋告王男部分，台北地檢署12日處分不起訴。

據了解，王男和宋男都是大安區基隆路二段某社區住戶，2人的車位都在地下室轉角出入口附近緊鄰並排，其中王男因為不滿自己的車子遭不名車輛擦撞受傷，又剛好位置處於死角，調閱監視器也找不到兇手，因此自力救濟，在自己的停車格線上架設防撞桿。

沒想到2020年8月30日，宋男以影響車輛進出順暢為由，拿鐵鋸鋸斷防撞桿並帶走，王男憤而提告，宋男被依毀損罪起訴，台北地院在同年底已判罰金1萬元，因無人上訴以經定。

後來宋男反過頭來，以當初還被控告竊盜防撞桿卻未被起訴，以及防撞桿竊佔車位等理由，控告王男涉嫌強制等多項罪名，但檢察官調查認為，王男是把防撞桿裝在自己的車位內，沒有占用他人車位，在一般情況下，其他車輛的行進動線也不會受到影響，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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