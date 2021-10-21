賽車手林帛亨籲護「台派」陳柏惟　當下選擇決定十年後生活

▲林帛亨表態力挺陳柏惟，呼籲大家保護堅定台派。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

霧峰林家後代、賽車手林帛亨21日臉書表態力挺台灣基進立委陳柏惟，他表示，陳柏惟象徵沒資源的年輕人，只要努力也能嶄露頭角；或許犯過錯，但仍是「堅定台派」的代表人之一，國防外交委員會又是關鍵席次，敵人當然要扼殺他在成長搖籃中（指惡罷）。文末他也提醒大家，「你當下的選擇，決定了你十年後的生活！」

林帛亨在臉書發文，一開頭就提到前立委顏寬恒講出「我們才是這塊土地的主人」。他表示，這事很多人Kuso，但論述其實沒啥不對，不是偷拐搶騙來的都要鼓勵啦！有朋友line問他「支持3Q你有何利益啊？」他大方承認利益大了！

林帛亨說，「我台中人，清帝國人的祖先在近三百年前就來台開墾，落腳在中部，自此沒有離開過這片土地。經歷各種外來政權，到我女兒已邁向第十一代小孩，最重要家族內沒有任何人會出賣台灣這片土地換取私人利益。」台中人整天被人家笑住在慶記市，他只是很單純要他的小孩成長的這片土地，不止需要更安全，更需要「安全的形象」。

▲林帛亨認為陳柏惟是堅定台派代表人物，應該要力挺保護。（圖／林帛亨提供）

他表示，陳柏惟當選第二選區立委，代表沒有資源的年輕人，只要一往無前的願意努力，就可以有機會得到在這片土地人的認同，展露頭角。他或許有犯錯過，但有一點相信很難否定是，他「抗中保台」有實在的表現在「言論、行動」之上。

陳柏惟會遭到「惡罷」，很明顯的是他的存在違背某些人的利益，尤其是他所在的國防外交委員會，保台派與舔中排一筆一，他這一席就是關鍵票數。作為堅定台派的小黨，他又是唯一一席，「如果我是敵人，當然要先把他扼殺於成長的搖籃內。」

林帛亨表示，中國國民黨當然也有許多有能力的人，願意為大眾服務的人，但「把持這個黨的人們，只有五種人：明統、暗統、慢統、急統、被統，涵蓋100%，沒有例外！」現在的惡罷背後利益簡單講是司馬昭之心，路人皆知。或許現在「堅定台派」成長了，但可以說非常分散，陳柏惟雖然還年輕，但目前算是較有凝聚力的其中一人。

他表示，如果你願意台灣更強，一起回鄉投票，讓堅定護台派可以更有力量。因為「你當下的狀態，取決於你十年前的選擇；你當下的選擇，決定了你十年後的生活。」

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