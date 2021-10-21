顏寬恒秀良民證呼應陳柏惟　邀他「將來一起送餐給選區弱勢」

▲顏寬恒（左）秀良民證呼應陳柏惟（右），還邀他將來可以一起當外送員送餐給弱勢。（合成圖／顏寬恒提供、記者屠惠剛攝）

記者李忠憲／台中報導

刪Q倒數，前立委顏寬恒21日針對台灣基進立委陳柏惟表示「自己沒前科」、「可申請良民證」，在臉書放上自己的良民證。他也幽默地對陳柏惟說，「也許，不久的將來，我們也可以一起參加Uber Eats或是foodpanda 去送餐給選區的弱勢民眾呢！」

台灣基進立委陳柏惟罷免案投票在即，陳對於屢遭罷免方攻擊他肇事逃逸、賭博等10年前過往，多次重申「自己沒前科」、「可申請良民證」，證實自己沒問題。

▲顏寬恒在臉書放上良民證。（點圖可放大／翻攝臉書）

國民黨前立委顏寬恒今天上午在臉書發文，內容開頭就說，「柏惟兄，聽聞您有良民證，寬恒甚為欣慰。」他接著提到，「寬恒也有燒燙燙一張剛出爐的良民證唷。」

顏寬恒幽默地說，「也許，不久的將來，我們也可以一起參加Uber Eats或是foodpanda 去送餐給選區的弱勢民眾呢！」

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