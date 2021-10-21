定調苦行「社會縫合之旅」　陳柏惟：讓台灣民主走更長遠的路

記者白珈陽／台中報導

刪Q倒數，立委陳柏惟21日下午於龍井水里社公園受訪時表示，他之所以發起苦行，是因其團隊遭到密集且盲目的飽和式攻擊之後，民眾感受到社會氛圍漸漸改變，為降低社會仇恨能量，他將苦行定調為「社會縫合之旅」，要把傷口縫合起來，讓台灣民主走更長遠的路。

▲陳柏惟將苦行定調為「社會縫合之旅」。（圖／記者白珈陽攝）

陳柏惟明晚的「民主音樂會」活動，遭刪Q團體質疑恐造成防疫破口，這場音樂會其實是他欠民眾的，去年1月3日曾經連舞台都搭好了，卻因故取消，後來又遇疫情，一直沒有辦成，而音樂會的主辦人是他的朋友，這次因看不下去他遭抹黑、打擊，遂決定辦理明晚音樂會，是草地音樂節模式，讓民眾坐在空曠的地方，看螢幕、聽歌曲，希望撫慰人心，並非外界所傳的造勢晚會。

針對前立委顏寬恒在臉書發文，盼他一起送餐給弱勢，陳柏惟說，協助弱勢是他們每天在做的事情，「讓顏先生在我的罷免案裡，需要自白、自清，甚至是需要申請良民證，造成他的不便，向他說聲不好意思。」

▲陳柏維說「讓顏先生在我的罷免案裡，需要自白、自清，甚至是需要申請良民證，造他造成不便，向他說聲不好意思。」。（圖／記者白珈陽攝）

對於目前應戰策略是要提高或降低投票率？陳柏惟表示，這段時間團隊一直都是要求自己，並無所謂提高或降低投票率，從一開始就說相信選民的智慧，也因選民的智慧，在他們遭到密集且有點盲目的飽和式攻擊後，大家看到社會氛圍漸漸地不一樣，在苦行過程中，有些選民被奧步影響，對方鋪天蓋地的廣播、宣傳車，會讓選民產生疑問，問他是不是真的。

陳柏惟說，因此，他們透過去跟民眾解釋、說明，讓社會仇恨能量降低，也讓選民的意見能夠完全表達，如此一來在這場罷免案中大家才有辦法去說服自己，不要投完票後還後悔，他也將這場苦行定調為「社會縫合之旅」。

▲▼陳柏惟苦行之旅，有大批民眾追隨。（圖／記者白珈陽攝）