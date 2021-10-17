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社會 社會焦點 保障人權

陳修將用保鮮膜補破碎頭骨　修復狗咬屍要10萬...遭爆根本雙面人

記者李忠憲／彰化報導

「76行者」總召陳修將涉嫌殺害22歲胡姓女友，遭依殺人罪收押禁見，從此黑爆料不斷！有同行點出他在維冠大樓倒塌案用保鮮膜包大體頭、獨居老人往生要收10萬，甚至加碼爆料他根本沒有組織前科，更疑似擁槍毒，差點被警方抄到軍火工廠。同行直說，陳「偽善」、「惡霸」，只是還原事實，「會出事不意外！」

▲▼「76行者」陳修將。（圖／翻攝自Facebook／陳修將）

▲「76行者」陳修將遭同行黑爆料不斷。（圖／翻攝自Facebook／陳修將）

彰化資深殯葬業者Ｋ表示，「陳修將就是霸道！」要就是要，修復時不容許其他人參與，去就是要包場，很多件都這樣。他舉例說，曾有業者要從部立彰化醫院拖客戶出來，但因為部彰是陳包去，竟要求再拉回醫院。家屬最後仍屬意讓原來的業者做，陳竟然找2少年到殯儀館現場大罵同行，後來被告知「我有錄音可以告你恐嚇！」少年才悻悻然離開。

他說，陳之前有在同業群組時也是如此，意思就是他最大！他為了選彰化縣葬儀商業同業公會理事長，當天叫很多小弟到場，意思是非選上理事長不可，結果他連理事都選不上。

另外，彰化獨居老人被狗咬死，處理後事的禮儀社老闆雖跟陳修將不熟，但知道他常做公益，拜託他幫忙修補。陳竟開口10萬元，老闆認為這只是獨居老人，埋一埋就好還要10萬，後來找別人，1萬元就處理好。

Ｋ說，有人說陳修將在台南維冠大樓事件現場進行大體修復時，用保鮮膜包覆亡者碎裂頭骨就送出來。當時現場案件很多，很難每一件都像正常案件，一針一線縫補後再送出來。陳用包鮮膜包，大家都可以體諒，但誇張的是，他接受媒體訪問時，說他每一件都是一針一線縫補，實際上卻非如此，這才令人不齒。

他表示，陳修將善於利用媒體，台南現場看到記者來，立刻手套戴上、隔離衣穿上。接受電視台採訪時有辦法3秒落淚，轉頭3秒還可以立刻跟同行做鬼臉，花蓮太魯閣號事件現場更是如此。他善於演戲大家都知道，但他形象這麼好，即使要戳破他，恐怕反被說成是在抹黑他，因此同業都是默默看他。

▲▼陳修將涉嫌殺害22歲胡姓女友，現遭收押禁見。（圖／翻攝陳修將臉書、胡女臉書）

▲陳修將涉嫌殺害胡姓女友，刑警直言不意外。（圖／翻攝陳修將臉書、胡女臉書）

另有同行爆料說，陳修將其實槍毒都有，聽說他在招待所，別人喝酒，他喝咖啡包（指毒咖啡）。毒品聽說是咖啡包和安非他命，槍不離身。花蓮太魯閣事件後，陳跟當地業者私下有爭執，竟當場掏出手槍，對方看到立刻制止並狠揍他。有處理過陳的刑警說到，警方有情資指出陳有在賣改造槍枝，有膛線5萬，沒膛線3萬，買5把才出貨，根本就是開軍火工廠。警方那次有跟到，但向法院申請搜索票1個月才下來，去衝現場已經沒了。

同行還說，陳修將根本是雙面人，偽善、惡霸，跟媒體說的沒有一個是真的。他自稱犯下組織犯罪入獄，實際上卻只是犯下兒少法，原因是抓2少年拖到山上塞冰塊拍裸照。他以前就是跟一位叫「輕鬆」的大哥，實際上只是鄉鎮的小小地痞，根本稱不上角頭。

K最後說，為何這次大家會弄他，講出這麼多事情，就是陳修將太偽善，大家不是落井下石，而是還原事實。他很聰明，是人才，但聰明用錯地方。有2、3位處理過陳的刑警昨天聊到他，直言陳「會出事不意外」，只是沒想到會出這麼大條。

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