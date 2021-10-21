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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「舊勢力企圖透過罷免捲土重來」　林飛帆呼籲：一起守住陳柏惟

▲▼蔡英文黨部交接主席-林飛帆。（圖／記者周宸亘攝）

▲林飛帆透過臉書力挺陳柏惟。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案投票在即，民進黨副秘書長林飛帆21日透過臉書表示，陳柏惟沒有背景，對上把持台中海線20多年的地方勢力，靠著敢批判、敢拚搏扭轉地方結構，但地方勢力並不會因為一次敗選就潰散，現在，陳柏惟面臨舊勢力和一個百年大黨企圖透過罷免捲土重來，呼籲支持者返鄉投票。

林飛帆談及，2019年的9月，距離大選還有幾個月，他和剛宣布參選不久的陳柏惟，在一場由彰化年輕人發起的「抗中保台」晚會上相聚，那時候，大家一起點亮了手機的燈光，一起唱著歌曲「島嶼天光」；對這個國家、這塊土地，他們有共同的熱愛和期盼，也由衷希望大選的結果，真的能夠守住台灣。

林飛帆稱，當時候很多人並不看好陳柏惟能夠勝選，畢竟他對上的，是把持台中海線20多年的地方勢力，不過，這一個沒有背景的年輕人，就這樣靠著敢批判、敢拚搏，從「沒人看好」到「一片叫好」，最終台中人做了勇敢的決定，讓陳柏惟勝選，扭轉了20年來最難以撼動的地方結構。

林飛帆指出，當然，地方勢力並不會因為一次敗選就潰散，現在，陳柏惟正面臨這個舊勢力與一個百年大黨企圖透過罷免捲土歸來，這週六，就是投票日了，他要拜託大家，一起守住陳柏惟，回家投下不同意票吧。

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