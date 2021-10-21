陳柏惟罷免倒數！投票率破5成　空戰VS.陸戰五五波防「一夕翻盤」

▲陳柏惟罷免倒數2天，目前呈現五五波。（圖／記者游瓊華攝）

記者李忠憲／台中報導

罷免陳柏惟倒數2天就要投票，罷免方主力採爆料戰、陸戰，結合顏家、國民黨在地方系統積極尋求鄉親支持，並透過司法按鈴控告3Q陣營網路放假消息。反罷免方包括綠營、台灣基進黨與網路紅人，則發動空戰，盼凝聚共識催出年輕人與中生代認同，返鄉投票。陳柏惟能否過關保住立委，眾說紛紜，但罷免案從冷轉熱，成全國討論焦點，預估投票率將突破5成，且雙方互防突發的「重大訊息」一夕翻盤，不到最後難以斷定誰會獲出。

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日舉行投票，主導的刪Q總部原先以公民自覺發起，卻受到疫情影響，讓罷免案熱不起來。外界雖認為罷免與前立委顏寬恒、顏家脫不了關係，但顏家保持低調，直到最近顏寬恒才跳出擔任總部「志工」，罷免案大幅升溫，也讓外界推測，罷免案加入顏、陳「立委復仇之戰」的元素。而國民黨加入罷免戰局後，綠營在枱面上也終於撿到槍跟進。

▲陳柏惟進行苦行民主最後一哩路，爭取鄉親認同。（圖／記者游瓊華攝）

從地方來看，選區民眾在1個月前可能還有半數的人不知道罷免陳柏惟，近來卻成為地方討論的焦點。不論是餐廳、朋友聚會，都可聽到大家討論罷免案，彼此詢問是否會去投票等。

綠營有人認為投票率可能不到三成，因為選民似乎對於出來投票興趣缺缺。但也不少人認為，台灣基進決定倒數10天啟動徒步「苦行」並強打空戰，媒體天天報導罷免進度及議題，投票率應可突破5成，超越2013年立委補選的4成8。

然而，陳柏惟即使在國會服務及問政成績亮麗，但在地方選區服務上卻傳出不少人頗有微詞，其中包含挺綠中小企業，甚或是他選舉時的金主；陳柏惟團隊或許想走出與傳統民代不同的路線，跳脫「立委變市議員、市議員變里長」的選民服務，專心國會問政，「卻反讓不少支持者認為他不懂知恩圖報」，這也是陳柏惟在罷免初期受詬病的原因之一。

但綠營人士認為，陳柏惟的「抗中保台」，原本就受到天然獨的年輕人喜愛，網路聲量高，具有空戰優勢。而陳陣營咬住大陸日前在言論中「介入」罷免案，也讓罷免案從地方選舉拉高層級到中共介入，這也成功讓不少綠營人士認為，不能順中共的意，丟掉一位好立委，會讓立法院國防外交委員會少掉重要的一席。

而陳柏惟的苦行走民主最後一哩路確實有加分效果，除增加地方上能見度外，不少鄉親不捨他天天走這麼多路，也會提升對他的憐惜及同情，降低仇恨值。加上大眾運輸祭出折扣價，綠營及民間也發起免費送青年返鄉投票，讓陳柏惟的聲勢回升，但結果仍有待觀察。

▲陳柏惟罷免從原本的公民自覺，演變成顏寬恒（左）、陳柏惟（右）之爭。（合成圖／顏寬恒提供、記者屠惠剛攝）

▲刪Q總部採陸戰，舉辦志工客廳會跟鄉親講解。（圖／記者鄧木卿攝）

刪Q總部則主採陸戰及爆料模式，除「起底」陳柏惟的過往言行、涉案爭議，引爆媒體大幅關注、追蹤報導，並舉行一連串的志工客廳會，講解給選民聽，雙方也各有網紅名嘴等力量支持，目前雙方已呈現五五波之戰，且互防突發的「重大訊息」一夕翻盤，不到最後難以斷定誰會是獲勝方。

即使如此，仍有諸多因素左右投票率，包括罷免與選舉不同、當天天氣狀況、以及在倒數階段是否有「炸彈級的爆料」等，都將左右選情。

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