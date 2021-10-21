另類挺3Q！蘇巧慧連發❤️嬌喊　「說好了喔下周一起等立院電梯」

▲蘇巧慧21日在臉書粉專上傳與陳柏惟搭電梯的合照。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

記者蘇晏男／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免投票23日登場，民進黨主席蔡英文日前號召全黨「反惡罷」。民進黨立委蘇巧慧21日發文挺陳柏惟，除稱讚他非常認真稱職外，還希望下周還能與陳柏惟一起等立法院的電梯；有趣的是，蘇巧慧甚至貼上數個愛心表情貼，表達「挺3Q」的態度。

蘇巧慧21日在臉書粉專發文，先是以「昨天在立法院中興大樓等電梯，遇到一個趕著來質詢，質詢完以後又要趕著回去台中苦行的人」形容陳柏惟，再指陳在這麼多人罵他、抹黑他、不看好他的時刻，竟然還能這麼有精神的笑著和我們打招呼聊天，就像過去一年半的每一天一樣，「我真的非常佩服他」。

蘇巧慧表示，陳柏惟是個非常認真稱職的立委，自己很希望下周依然能和陳柏惟一起站在立法院中興大樓，痛罵那幾台姍姍來遲的電梯，一起搶位置，一起完成很多很多的理想和計畫。

有趣的是，該篇文章本來是發在蘇巧慧臉書個人頁面，但她經思考後，才再於臉書粉專發一次，並說「加油啦 3Q啦～～～～❤️❤️❤️❤️」。甚至，蘇巧慧還透過留言標記陳柏惟，向對方表示，說好了喔，下個禮拜開始我們還要一起站在立法院中興大樓痛罵那幾台超慢電梯喔～～❤️ 拼了！ ＃衝衝衝」。