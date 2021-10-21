李德維怒嗆挺Q行動荒腔走板　「不知道講什麼，其實閉嘴比較好」

▲國民黨立委李德維。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨立委李德維21日在臉書發文指出，看到民進黨立委操作「城中城」悲劇來搞政治，還有以很會唱歌為由力挺陳柏惟，痛批挺Q行動「如果不知道要講什麼，其實閉嘴比較好」。

李德維批評，挺不下去陳柏惟，實在說不出他哪裡好，總統蔡英文只好連續兩週在民進黨中常會唸著一樣不痛不癢，不著邊際的講稿。

李德維接著點名民進黨立委許智傑，為了演出力挺陳柏惟，但也不知道該怎麼挺，只好在幫城中城大火罹難者超渡祈福的法會中，硬是塞入了替陳柏惟加油的橋段。他質疑，這太匪夷所思了，上個週末，人家刪Q總部原本規劃了超級週末大掃街，因為城中城悲劇喊卡，反觀挺Q人士，卻想得出操作城中城悲劇來搞政治。

李德維痛批，或者，莫非在許智傑的潛意識裡，陳柏惟大勢已去，需要超度祈福？更令人難以理解的是，在許智傑的採訪通知中，竟然還邀請了無黨籍高雄市議員黃捷出席，黃捷連在市議會默哀都置若罔聞了，出席城中城罹難者法會，不正坐實了「假超度，真挺Q」？

李德維接著說，在這一連串荒腔走板的高潮，就是好久不見的前立委姚文智，昨天晚間發文力挺陳柏惟，還舉出了四大理由，而最後一點是，陳柏惟很會唱歌，「說實在的，我不知道姚文智是認真的還是反串，如果不知道要講什麼，其實閉嘴比較好。」

李德維呼籲，「台中市第二選區的鄉親們啊，你可以終結這一切群魔亂舞，10月23日，罷了陳柏惟，讓所有政治人物瑟瑟發抖，少講幹話、多做事。」