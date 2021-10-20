納豆要來了！南投縣府和勞力發展署合邀　月底PRO講堂示範幽默力

藝人納豆將受邀赴南投縣政府演講。（圖／資料照片，記者湯興漢攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府與勞動力發展署中彰投分署聯合舉辦「2021 PRO講堂」，預計月底將邀請知名演員、主持人納豆（林郁智）赴南投進行現場演說；縣府指出，屆時納豆將以在演藝圈發展多年的見聞和經驗，分享青年進入職場應具備的工作價值觀，遇到困難時如何轉化心態，以及如何累積自身優勢及價值。

縣府表示，本次活動與勞動部勞動力發展署中彰投分署青年職涯發展中心合作，將於10月30日（星期六）下午2時至4時，在南投縣政府文化局圖書館（南投市中興路669號）7樓電影放映廳舉辦。

南投縣政府於與勞動部勞動力發展署中彰投分署合作成立「青年職涯發展中心及創客基地-南投據點」，至今已滿4年；內部有青年聚會空間提供青年使用，並提供職涯諮詢、創業諮詢及職涯講座等多項青年就業及創業相關協助，創客基地內部有3D列印機等多種設備，提供青年進行實作，激發青年創意，並舉辦設備及軟體教學課程。

南投縣長林明溱說，相信以納豆向來風趣幽默的主持風格，一定能帶給聽眾耳目一新、收穫滿滿的感覺；他感謝勞勞動力發展署在南投縣多所投入青年資源，而「青年職涯發展中心及創客基地-南投據點」所有的講座及資源都是免費的，歡迎本縣青年多加利用。

縣府提醒，為防疫考量，本次「2021 PRO講堂」分為實體及線上講座，實體（現場）講座請上「https://reurl.cc/ZjQ7Gg」預約報名，線上講座請上「https://reurl.cc/jgq552」預約報名，平時也可多注意「南投好青年-勞工及青年向前行」Facebook粉絲專頁，將不定期有「青年職涯發展中心及創客基地」免費講座的相關訊息，歡迎按讚追蹤。



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