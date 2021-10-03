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微熱山丘砸18億轉戰南投新設旺來園區　打造全新森林化觀光工廠

▲微熱山丘創辦人許銘仁於南投新設旺來園區投資18億打造觀光工廠。（圖／微熱山丘提供）

▲微熱山丘創辦人許銘仁於南投新設旺來園區投資18億打造觀光工廠。（圖／微熱山丘提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府力推5大產業園區之一的南投市旺來產業園區，公共設施基礎工程經3年已完成98.6%，近期即將完工；其中以「小金磚」鳳梨酥揚名國際的寶田股份有限公司（微熱山丘）投資高達18億元，含土地10.8億，創辦人許銘仁表示，他已準備了幾百棵大樹，要打造一座綠意盎然的森林化觀光工廠，也要持續結合在地農作、彰顯台灣鄉村和水果的好滋味與價值。

寶田公司於2日舉行廠辦大樓暨園區動土典禮，成為繼愛妮雅公司後，第2個動工的旺來園區廠房；縣長林明溱、立委許淑華和馬文君、多位縣議員、南投市長宋懷琳和市民代表會主席張惠卿、縣府建設處長李正偉都到場見證。

▲微熱山丘投資18億的旺來園區動土，預計112年完工。（圖／南投縣政府提供）

▲微熱山丘投資18億的旺來園區動土，預計112年完工。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，微熱山丘新創意及生產園區基地建置在旺來園區產C-1、C-2及產B-1、B-2四塊土地上，除計畫興建一棟2層樓、總樓地板面積約4400坪的現代化廠辦大樓，整體將採低度開發和「大地遊戲區擁抱自然」的理念，規劃有森林學堂、微熱大草坪、森林花坊、有機蔬食園、咖啡小舖等，提供多元空間讓客人體驗，全案預計於民國112年第2季完工啟用。

許銘仁說，為了旺來這塊園區他等了9年，堪稱好事多磨，終於在8月交地、10月動土；他希望在最快時間內完成興建，樹立台灣觀光園區的典範，未來將持續結合在地農作，研究水果加工技術、呈現水果的價值，也讓大家擁抱水果的滋味、看到台灣鄉村的美好。

▲微熱山丘投資18億的旺來園區動土，預計112年完工。（圖／南投縣政府提供）

▲▼微熱山丘投資18億的旺來園區動土，預計112年完工。（圖／南投縣政府提供）

▲▲微熱山丘投資18億的旺來園區動土，預計112年完工。（圖／南投縣政府提供）

林明溱指出，寶田公司此次興建廠房佔地約4.8公頃，在旺來園區中承購面積最大；而南投水果透過微熱山丘加工為各種食品，產品越來越多樣化、聞名世界，新廠房完工後每天更可吸引數千觀光客參觀，期盼微熱山丘觀光事業與日俱進，繼續為南投發展做出貢獻。

縣府表示，開發達106公頃的5大產業園區，旺來園區佔16.59公頃，17塊土地在公告招商出售後迅速完售，申購廠商中除鳳梨酥大廠微熱山丘，還有以三點一刻奶茶飄香國內外的石城實業、以先麥芋頭酥聞名的先麥食品、以生鮮雞肉及調理食品著名的卜蜂企業，以及知名化妝保養品愛妮雅集團、上市大廠上緯公司等，未來預期可創造年產值約30億及增加1000人就業機會。

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