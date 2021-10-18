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社會 社會焦點 保障人權

國6驚見摸黑測速取締　網驚：政府回收5倍券？國道警回應了

記者高堂堯／南投報導

有南投民眾日前晚間開車向東行經國道六號，竟發現有員警在完全沒有路燈的路段「摸黑」執行測速照相，他將行車紀錄畫面PO上臉書社團提醒網友注意，頓時引發議論：「五倍券才剛發就要收回？」國道警方指出，確實有在國六東向25.9K處安排夜間取締，強調10月份測速件數已超過250件，用路人夜間更應依速限行駛、保持安全車距。

▲有民眾發現國道六號警方執行夜間測速（紅框處），PO網提醒用路人。（圖／洪姓民眾提供）

▲有民眾發現國道六號警方執行夜間測速（紅框處），PO網提醒用路人。（圖／洪姓民眾提供）

▲有民眾發現國道六號警方執行夜間測速，PO網提醒用路人。（圖／洪姓民眾提供）

▲民眾以白天行車紀錄畫面還原國道六號警方執行夜間測速的地點。（圖／洪姓民眾提供）

洪姓民眾日前在臉書「埔里人」社團PO文，指開車上國道六號，從台中往埔里方向出第2個隧道（國姓二號隧道）不遠的25.8K至26K處，發現有流動測速照相，「這一段完全沒路燈，（警方）躲在暗處未開燈偷拍」；他說約每周經過該路段一次，是第一次發現這有流動測速，回到住處後回放影片確定被拍，後面接著又有人被拍，提醒自己和大家以後要小心留意。

PO文一出，立刻引發網友熱烈討論，有人哀號：「我剛開160幾！」有人批評「太陰險了」或酸道「五倍券都還沒花完...政府就急著回收了」，也有人認為警方都有設置告示牌，是合法取締。

▲國道警察第七大隊指出，國道六號東向25.9K路段10月份測速取締件數高達254件。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲國道警察第七大隊指出，國道六號東向25.9K路段10月份測速取締件數已高達254件。（圖／記者高堂堯翻攝）

國道警察第七大隊回應，確實有在國六路段安排夜間移動式測速照相，因是編排測照勤務，故使用偵防車非巡邏車，且均依規定提前於取締地點前300至1000公尺設置告示牌（警52），執勤員警、車輛及設備均在公務停車彎內。

國道警方指出，國六（東25.9公里）10月份測速件數已達254件，而夜間時段視線不良，若車速過快，又未保持安全車距，容易因反應不及釀成車禍，造成自身及其他無辜用路人的傷害，安排夜間測速目的在提醒用路人應依規定速限行駛，以提高國道行車安全與順暢。

依據《道路交通管理處罰條例》第33條規定，汽車駕駛人行駛高速公路車速超過規定之最高速限，處3000至6000元罰鍰；超速60公里以上者，依同條例第43條規定，處6000至2萬4000元罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊扣汽車牌照6個月；若因而肇事者，將吊銷其駕駛執照。
 

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