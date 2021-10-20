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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全運會鐵人3項漏報　柯文哲：比賽都結束了怎麼辦？一週內提檢討報告

▲▼台北市長柯文哲20日施政報告及備詢。（圖／記者袁茵攝）

記者陳家祥／台北報導

2021年全運會如火如荼進行中，但台北市卻爆出鐵人三項混合接力項目「漏報名」的疏失，導致有濃厚奪牌希望的「張家班」權益受到衝擊。議員李柏毅20日質詢時問及此事，台北市長柯文哲表示，「比賽都結束了怎麼辦？」、「比賽結束要怎麼善後？不曉得」，但隨後仍承諾，會在1周內提出檢討報告。

李柏毅質詢時指出，漏報名全運會鐵人三項項目，至少痛失兩面金牌，昨天張氏兄妹的父親更為此操煩過度，在自由車比賽現場昏倒，緊急送醫急救。

李柏毅說，張爸爸最不爽的是，連日來跟台北市政府、跟體育局長李再立反映，要怎麼處理問題？李再立回覆都是一句「我們會處理」，請問市長怎麼處理？體育局一直回「我們會處理」，比賽比完了，怎麼處理？

對此，體育局長李再立表示，市府一直有跟他們保持聯繫；柯文哲則說，一下子問我們沒有準備不曉得怎麼回答。李柏毅接著指出，張爸爸現場看到李再立局長，詢問怎麼處理，李也說「我們會處理」；對此，李再立辯稱，「我沒有回答這樣子」，一旁的柯還小聲問，現在怎麼辦。

李柏毅說，根據體育局內部消息，是在輸入報名表時忘記按Enter，造成報名表根本沒有送出，也因此新北市政府才根本不甩台北市，「是你們台北市自己的問題、是員工漏報以為都登記了，結果變成個人項報了、混合項漏報」

李柏毅說，張家班在鐵人三項已經連霸多年，結果因為沒有報名，連霸之路直接中斷，現在市府還互推責任？追問柯文哲到底該怎麼辦？對此，柯文哲說，「現在比賽都結束了要怎麼辦？我們先釐清問題好了，現在比賽結束要怎麼善後？我不曉得」。

隨後李柏毅提出3點具體要求，第1，李再立明顯不適任，應知所進退；第2，市府應於總質詢之前提出檢討報告及懲處名單，如果真的有疏失，該負責的請負起責任；第3，全運會結束後，建議台北市政府舉辦北市府認證的測試，比照全運會成績敘獎。

對此，柯文哲承諾，檢討報告一定會做，懲處名單看看檢討報告結果；至於第三樣，要出錢不知道從哪裡出。接著柯說，會在一個禮拜內給出檢討報告。

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