中央開41萬人預約北市疫苗　柯文哲：拚覆蓋率70％「也許才能解封」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

第12期疫苗預約於18日開始，但台北市卻出現爆量、預約不到情況，台北市副市長蔡炳坤20日上午澄清，是第一階段需求量為41萬人，與第二階段18萬人差太多，分配不均。被問到為什麼中央為何這樣分配第一階段與第二階段數字？台北市長柯文哲20日猜測，應是要拚10月疫苗覆蓋率到70％，「也許這樣才要解封。」

柯文哲20日下午赴台北市議會。台北市議員王欣儀提及，指揮中心日前公布六都接種量能表，指揮官陳時中還要北市多努力一些，這是不是被中央看笑話？柯文哲認為，雙方應有更好的溝通，過去常常留下一堆沒有打的，所以醫院不願再開放名額，「我覺得這是溝通不良案例。」

▲台北市議員王欣儀。（資料圖／記者周宸亘攝）

台北市議員徐巧芯也表示，第12輪需要打疫苗的人數變多，那施打站應該要變多，還是變少？柯文哲回應，「（疫苗）施打站可以增加。」不過一種是增加施打地點，另一種方法是增加施打點的量能。

徐巧芯質疑，主打BNT的醫療院所稱，醫院業務量龐大，平常有事情要做，所以慢慢減少開放名額是事實。台北市副市長蔡炳坤回應，的確有受到影響，且除了因為開學後導致學校接種點無法使用外，第二原因包括同時接種流感疫苗。

徐巧芯提及，為什麼同樣面臨打疫苗問題，新北市就可以做得到？那就是因為新北市在找尋診所接種點，如果沒辦法增加，那醫療院所名額就要打開，此次中央與地方溝通有問題，但因為其他縣市做得到，北市就會被提出來檢討。

▲台北市議員徐巧芯。（資料圖／記者林敬旻攝）

柯文哲認為，第12輪第一階段需求量41萬，第二階段18萬，「其實如果疫情不是很緊急，應該把它拉平，第一個禮拜41萬，第二個禮拜18萬，這是給大家找麻煩，為什麼不乾脆（第一階段）30、（第二階段）30就好了？」

台北市衛生局長黃世傑強調，北市300多間診所都有全力配合，並願意且鼓勵參加；而第一階段預約不到的人，第二階段一定預約的到。

徐巧芯詢問，前民進黨主席卓榮泰直指北市府政策是「極致低智的決策」。柯文哲回應，如果疫苗發下來，北市府自己打沒問題，問題是配對系統是中央管制，「我認為這就是溝通不良，我們想辦法改進。」但也覺得中央沒有疫苗政策，要是清楚每個月進來多少疫苗，就可以調整與準備，但現在是一下子來、一下子不來。

另外，台北市議員汪志冰提及，日前花博接種站搞得長者天怒人怨，好像台北市版本的《魷魚遊戲》，柯文哲是否欠台北市民一個道歉？柯文哲指出，有錯就會馬上改，「我覺得我們做錯了，但改正速度很快。」

汪志冰指出，中央是否給北市穿小鞋？六都施打量能又是最後一名，北市未來是否會改善？柯文哲表示，不要第一週給41萬的需求量，第二週又只給18萬，為什麼不能分別第一週30萬、第二週也30萬？

被問到為什麼中央要做這樣的規劃？柯文哲說，「我猜他是要拚10月份（疫苗）覆蓋率70％，所以就不管了。」汪志冰追問，中央為什麼要達到這樣的目標？柯文哲則說，「也許這樣才要解封，不曉得。」

▼台北市議員汪志冰。（資料圖／記者林敬旻攝）