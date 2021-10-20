柯文哲：支持黃珊珊選2022台北市長　幫搶國、民兩黨「中間的票」

記者袁茵／台北報導

距離2022九合一大選只剩下一年時間，台北市副市長黃珊珊過去被視為「柯文哲接班人」，但先前又傳出恐讓民眾黨籍立委高虹安轉戰台北市長選戰。被問到會不會支持黃珊珊參選2022台北市長？台北市長柯文哲秒答「會！」而且還要幫忙拉國、民兩黨中間的票。

▲台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

台北市長柯文哲20日赴台北市議會。民進黨籍台北市議員洪健益表示，最近北市府2名副市長很辛苦，柯文哲會不會支持黃珊珊當台北市長？柯文哲秒答「會！」而且自己也沒期望黃珊珊用民眾黨籍參選，「我覺得她（黃珊珊）很認真啦！而且有學習、有訓練，還是比較好。」

洪健益詢問，有沒有辦法幫助黃珊珊拿到國民黨的票？柯文哲直言，「沒辦法！（因為）我比較綠。」且自己民進黨的朋友很多。

▲台北市議員洪健益。（資料圖／記者林敬旻攝）

洪健益質疑，「你也傷害很多民進黨的朋友。」而柯文哲迅速回應，「那一部分而已啦！」聽聞柯文哲的言論，洪健益直言，不要做了還得意洋洋，這樣不好，應該要內斂一點。

洪健益認為，雖然民進黨不可能不推派人選，但如果綠營不參選，他會支持黃珊珊，因為對方了解市政，做事情比較有層次感與邏輯，認為柯文哲不要把優秀的台北市議員拉去市府當幕僚後，就將對方丟棄。柯文哲則允諾，「會啦！不是信心，是一定要支持。」

最後，洪健益再提，希望柯文哲多幫黃珊珊拿國民黨的票。柯文哲笑稱，「我要拿綠軍的票！」

國民黨籍台北市議員陳重文也詢問，如果是國民黨籍立委蔣萬安與黃珊珊要選2022，是否支持黃珊珊？柯文哲回應，會堅定支持黃珊珊，「其實我應該兩邊（民進黨與國民黨）都有朋友。」自己要拉中間的票。

陳重文提及，倘若黃珊珊與民進黨籍立委高嘉瑜要選2022台北市長，那柯文哲會支持誰？柯文哲先是詢問「選什麼？」接著回應「高嘉瑜沒有說要選」、「這次不會，下次再說！」

陳重文說，如果高嘉瑜不小心被民進黨提名了怎麼辦？柯文哲直言，「她（高嘉瑜）都快被民進黨開除了，她怎麼會？」

▼台北市議員陳重文。（資料圖／記者林敬旻攝）