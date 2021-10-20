北市怨疫苗接種量能難調配　陳時中：討論供應量時就要說

▲北市怨第12輪疫苗量能難調配，陳時中說，先前討論供應量時就要先說。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許維寧／台北報導

衛福部長陳時中今日（10/20）下午再赴財政委員會，第12輪疫苗被譽為「史上最複雜」接種，北市府今天表示中央提供的第一階段、第二階段疫苗需求分配不均，導致醫療量能難調配。陳時中則表示，先前討論相關供應量時就應提出，不是事後才說。

因應第12輪疫苗接種開跑，台北市副市長蔡炳坤指出，中央提供的2階段疫苗分配明顯不均，也讓台北市難以於兩週內調整醫療量能。陳時中今天下午接受媒體聯訪時回應，目標還是一樣，有多少疫苗就盡量滿足需要接種的民眾，這段時間有這段時間工作；下一期有下一期的工作，下個月打疫苗數量應還是較大，因為疫苗會越來越多。

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至於台北市抱怨醫療量能難調配，陳時中則回應，如果做不來，在討論相關供應量時就應該提出來，不應事後才說。先前也已經請地方提報醫療量能，但北市跟其他六都比較起來，比例是稍微低一些。

另外，媒體也詢問，有民眾住在桃園市卻多跑到新北市接種，各縣市疫苗發配量是否有問題？陳也說明，疫苗是依循預約人數在分配，只是有些接種站不夠方便，民眾就只好到鄰近其他地方接種。也有民眾反應搶不到第二劑莫德納，甚至要跑到澎湖去接種，但第二劑莫德納很快就會再供應，且第二階段也會提供比較多莫德納供接種。

面對第12輪接種問題頻傳，陳時中也談到，只要有民眾想接種就應該盡量滿足，也呼籲各縣市一起來為成功想辦法。