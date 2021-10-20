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批指揮中心傷害護理人員的心　北市：別為「某人理想」讓基層委屈

▲▼副市長蔡炳坤、北市衛生局委員歐佳齡。（圖／北市府提供）

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

第12期疫苗預約於18日開始，但台北市卻出現爆量、預約不到情況，指揮中心19日公布六都預約人數與接種量能表格，只見台北市BNT開設不到4成，為六都最低；衛福部長陳時中20日直言，北市與其他縣市相較之下「可以再努力一點。」為此，台北市副市長蔡炳坤20日上午回擊，不要為某個人理想或目標，弄得基層這麼辛苦、受到委屈。

台北市副市長蔡炳坤、台北市衛生局專委歐佳齡、台北市政府發言人陳智菡20日上午召開疫苗說明記者會。被問到中央公布六都開設量能表，是否故意打臉北市？還是中央給的人數太超過？蔡炳坤回應，這就是第12期疫苗的問題所在，兩階段需求量不平均，第一階段讓41萬人來預約台北市，北市第一階段無法提供這麼高的量能，造成市民抱怨預約不到。

蔡炳坤說，「我們真的很無奈，因為整個量能是足夠的，且還會剩下來！」只是要平均分配在第一階段與第二階段，「如果第一階段沒預約到，就請到第二階段的時候預約，一定預約的到。」

針對第12輪疫苗預約發生的情況，蔡炳坤說明整起事件的感想，他表示，接種疫苗需要中央、地方合作，中央僅公佈第一階段的數字，會傷害到北市多少醫療院所、護理人員的心，他們每天努力接種其實很辛苦，還要受到這種不公平、不正確對待，「我們心裡很痛。」且這樣披露出來後，讓所有醫院受到委屈，「我們覺得不是一個好的態度。」

蔡炳坤強調，「不要為了某個人的理想或目標何時能達成，結果弄得基層這麼辛苦、受到這些委屈。」醫護人力不能被壓榨，醫療品質也不能被犧牲，大家能互相理解，不要再造成地方困擾。

關於北市被質疑醫療量能不足，蔡炳坤提及，此次不只有3種疫苗同步接種，還分成兩個階段，分別為第一階段10月22日至10月27日，共接種6天，第二階段為10月28日至11月3日，共接種7天。中央告知北市第一階段的需求量是41萬4060人，北市第一階段可提供的醫療量能是27萬3837人，而中央告知第二階段需求數是18萬4345人，但北市能提供33萬1914人接種，總體而言最後還會剩下5萬8284人的醫療量能。

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