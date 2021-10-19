用紙本五倍券買麥當勞！她發現「意外驚喜」　網嗨：不知道就虧大了

▲振興五倍券已上路。（圖／記者李毓康攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

振興五倍券8日開放使用以來，網路上不乏有人在討論究竟是數位好還是紙本好？就有網友分享，發現使用紙本五倍券到麥當勞消費的意外小驚喜，引起熱議。

一名女網友在PTT的WomenTalk版上以「五倍券找零」為題發文，表示日前拿五倍券的200元到麥當勞買晚點，原本想說不能找零，便打算點一份超值全餐，再加點50元的1+1套餐，應該就可以湊到200元，沒想到結帳時被店員告知，使用紙本五倍券「這邊可以找零喔」。

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原PO又驚又喜，不過也疑惑地表示，「我還以為大部分連鎖速食店都不會讓你找零說，麥當當是決定接受找零嗎，還是每間店自行決定找或不找？順便問一下，連鎖手搖飲有哪家是可以接受找零的嗎？」

▲有網友發現在麥當勞使用紙本五倍券可以找零。（圖／翻攝自PTT）

文章一出，網友們也紛紛留言回應，「規定上是不找零，不過店家想找也是可以，但不能強迫店家找零」、「麥當當上次就能找零了」、「麥噹噹最佛速食店阿」、「有的店家願意找零，不表示每個店家都可以找」、「去年三倍券沒花完也是剩下的都拿去麥當找零」、「不知道這項好康的虧大了」、「勇者上吧，把全台飲料店能否找零都查出來吧」。

也有網友分享，「微熱山丘之前買視為現金」、「Qburger也可以找零，無法理解市面上怎麼有人九折賣」。

行政院長蘇貞昌本月9日在「振興方案記者會」上曾說明，行政院有規定五倍券不能找零，但這是指「不能拿1000元買10元，要求店家找零」，不過若是店家基於自己的營業作為，覺得可以找零，政府也尊重店家。