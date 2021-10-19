限時5周吃！麥當勞「蕈菇嫩蛋焙果堡」新登場　還夾了罪惡起司片　

▲麥當勞早餐焙果系列推出全新蕈菇起司嫩蛋口味。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

等到新口味了！人氣速食店「麥當勞」2020年推出早餐新選擇「焙果堡系列」，軟Q焙果夾著滿滿內餡，深受一票麥粉喜愛，除了有培根番茄嫩蛋、起司番茄嫩蛋2口味，近日又推出全新期間限定「蕈菇起司嫩蛋焙果堡」，每一口都能吃到濃郁菇味，明（20）日起至11月23日開吃或售完為止。

▲蕈菇起司嫩蛋焙果堡吃得到濃郁菇香。

麥當勞焙果堡推出全新限定「蕈菇起司嫩蛋焙果堡」，外Q內軟的現烤焙果，夾進了無鹽奶油拌炒的滑嫩炒蛋、新鮮蕃茄，再佐以切片蕈菇醬，大口咬下簡直超滿足，尤其是菇菇粉絕對要來嚐鮮，10月20日起至11月23日限時5周登場或售完為止。

▲必勝客推蒜香黑咖哩豬排比薩限量吃。

另，必勝客近日則為迎接萬聖節特意打造全新限定「蒜香黑咖哩豬排比薩」，選用雲林產黑蒜頭做成蒜味咖哩醬基底，接著放上一塊塊香酥金黃豬排，結合綿密洋芋泥，並撒上蔥花、鋪上起司片，每一口都能吃到濃郁滋味，尤其餅皮部分還搭配全新熔岩黑芝心餅皮，應景到不行，即日起全門市限量開吃。

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