百貨周慶加碼　統一時代「滿3千送5百」　大葉高島屋用1千抽1萬

▲百貨二波周慶加碼，五倍券方案仍有優惠。（圖／高雄夢時代、統一時代百貨、大葉高島屋提供）

記者蔡惠如／綜合報導

五倍振興券10月初發放，成功刺激消費，百貨通路表示比去去年三倍券，發放首波的回收成長均有4倍至8倍不等，熱門業種包括餐飲、美妝、3C家電與居家用品等，而因應五倍券發放，個百貨也採取「延長周年慶」或「二波加碼」吸客，統一時代台北店、高雄夢時代全館均祭出「滿3千送5百」優惠，大葉高島屋滿1,000元就能抽獎。

高雄夢時代首波周年慶在五倍券及高雄券的挹注下，帶動整體業績成長3成，紙本五倍券營收突破2億元，業者表示，其中以美妝保養、3C家店及居家用品等業種表現最亮眼，從10／18至10／27期間，高雄夢時代、統一時代百貨台北店及高雄店，同推全館指定消費滿3,000元送300元，此外，支付使用icash Pay或icash2.0，消費滿3,000元再加贈200元。

而因應地方高雄券的發放，統一夢時代再特別加碼，持1,000元紙本高雄券，可換購1,200元夢時代優惠券，優惠券內容包括1,000元高雄振興電子特別券、100元高雄振興加碼電子特別券、100元高雄振興加碼電子優惠券，限量25,000份。

統一時代百貨台北店則推「時代振興美食特輯」，持振興券消費餐飲可享優惠，包括持紙本振興券至NARA Thai消費滿500元即可現抵100元；北海道湯咖哩Suage炙燒角煮湯咖哩+綜合蔬菜湯咖哩，原價600元，特價500元；靜岡勝政豬排中份里肌豬排套餐+小份腰內豬排套餐+小茶碗蒸2份，原價710元，特價500元；八月堂持200元紙本振興券付款，指定可頌6入特價200元。

大葉髙島屋百貨第二波週年慶從10／19開跑，加碼進行為期8天的「紙本五倍券天天抽萬元禮券」，單筆消費使用紙本五倍券滿1,000元，就有一次抽獎機會，從10／20日起天天抽，共計8名幸運兒，除萬元禮券外，獎品還包括新款iPHONE和商務飯店住宿券。

大葉高島屋表示，五倍券啟用後首五日，回收金額較去年同期三倍券成長約4倍，帶動全館買氣較去年微幅成長約3%，消費業種前三名分別為餐飲，其次為運動用品、化妝品。10／19至10／26期間，再推單筆使用任一面額紙本五倍券，消費滿3,800元加贈400元購物金券外，於化妝品區、名品區、內睡衣區等指定區域消費，該筆交易點數累積直接算800點（價值400元）。