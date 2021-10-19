外國人也讚美！「零負評YouTuber」鄉民一致點名她：沒有爭端

▲YouTuber如雨後春筍般冒出。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

在演藝圈生存，一舉一動都可能被外界放大檢視；在YouTuber界也是，若有負評、負面舉動，都可能失去觀眾。最近YouTuber小玉（朱玉宸）爆出換臉賣謎片非法牟利，引發網路熱議，就有網友好奇，「負評最少的台灣YouTuber是誰？」貼文一出，立刻吸引大票網友熱烈討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「負評最少的台灣YouTuber是誰」為題丟出討論，提到很多人都會討論誰是零負評美女、零負評藝人、零負評歌手等等，那眾多YouTuber之中，大家覺得誰的負評最少呢？

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貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「反正我很閒」、「鐘佳播」、「一定是佳播哥」、「萍哥，萍嫂好會煮」、「唯一推薦萍哥，影片內容富有教育意義，又好吃，沒看過的快去看」、「好味小姐吧」、「好味小姐不可能有負評」、「洋蔥，他的影片幾乎圍繞理工魯蛇為主」、「HowHow吧」、「啾啾鞋」、「白痴公主」、「千千最高」。

▲小P的YouTube頻道擁有279萬人訂閱。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

其中，被最多人點名的則是鋼琴演奏YouTuber，「一定是Pan Piano，那邊沒有爭端」、「Pan紅到國外，有口皆碑」、「Pan，世界和平」、「Pan+1」、「Pan Piano吧，那邊世界和平」、「Pan，連外國人都讚美」。

據了解，「Pan Piano」是一位來自台灣的鋼琴演奏YouTuber，近年多穿上性感風格的服裝彈鋼琴，不只讓人耳朵懷孕，還能大飽眼福，擁有一票死忠粉絲。值得一提的是，她截至目前都尚未曝光真面目，堅持不露臉的風格，更讓她增添了不少神祕感。

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