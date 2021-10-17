黃國書認當線民　魏明谷自爆「曾拒情治單位每月2千元吸收」

▲左為黃國書，右為魏明谷。（合成圖／翻攝黃國書臉書、魏明谷IG）



記者黃巈禾／台北報導

立委黃國書因大學時代當過情治單位的線民，除了遭新潮流除名，也宣布退出民進黨，並放棄連任。同屬新潮流的彰化縣前縣長魏明谷，對於黃國書的選擇表示尊重，他還自爆早年也遇過情治人員以每月2000元的籌碼要吸收他當線民，但被他拒絕。

魏明谷在臉書以「那不是一個簡單的年代」為題表示，每個人都有許多的無奈，面對威脅、面對利誘，那真的不是一個容易的年代，他70年代時，也曾遇過情治人員要吸收他為線民，當時他時任國代翁金珠服務處的助理，黨禁剛解除，政治衝撞很厲害，民主才剛萌芽，白色高壓恐怖氛圍仍然肅殺，情治單位找上他，要求擔任線民，並表明會給1個月2000元工作費，及需繳2張人頭照。

魏明谷指出，如今回想起來，情治單位吸收手法，就是以威脅和利誘，當時他拒絕了，但每個人遇到的情境不同，他無法多加評論，許多有點年紀的人也都知道，那是一個許多人都要被迫加入國民黨的年代，不是一個簡單的年代。

魏明谷認為，追求轉型正義，除了知道真相，還有更重要的意義是和解共生，讓受害者與加害者能夠互相理解，一起為這塊土地打拚，而不僅僅是找出一個時代的戰犯，若真的要找戰犯，當年那些國民黨權貴，掌控所有人的生殺大權，如今高居政壇要位的仍然所在都有，他們及許多人在國民黨威權時代所享受、所做的事情，是不是更該退出政壇？向曾經遭受迫害的人道歉。

魏明谷提到，轉型正義是一個嚴肅的議題，每個人都有心頭的枷鎖，這些年黃國書在立法院的表現與選民服務獲得很高的評價，對於台灣歷史文化的傳承推動也有目共睹，如今面對轉型正義的過程，祝福黃國書，也祝福當年事件中的所有人，願大家未來都好，一起再為台灣這片土地打拚。

魏明谷強調，「國民黨一黨專政的年代，真的不是一個簡單的年代！祝福台灣：未來不會再面臨這樣的恐怖年代！個人的自由意志，不會再重回無從選擇的年代！」