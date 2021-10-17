　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國書認當國民黨線民　促轉會：勿獵巫！追究個別責任尚須法源

▲▼ 民進黨立委黃國書 。（圖／記者崔至雲攝）

▲民進黨立委黃國書 。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

台中市立委黃國書遭爆料大學時代當過國民黨線民，遭民進黨新潮流開除，他17日凌晨坦承確實當過線民，為負起政治責任退出民進黨，在本屆任期屆滿後不再尋求連任。促轉會17日下午表示，線民只是監控系統的末端，逐步推進對體制運作的認識與反省，才可能開展對責任的討論，稍有不慎可能落入獵巫情境。

針對監控檔案揭露線民一案，促轉會17日下午指出，監控檔案的出土與後續開放應用，是台灣轉型正義工程將面對的新挑戰，除了在「保障被監控者個人隱私」與「還原真相」間如何取得平衡之外，此批檔案也載有大量當年威權統治長期滲透各領域的相關資訊，包括國民黨黨務系統，各情治機關至部分行政機關，以高度協力方式滲透社會，其中國民黨黨務系統在與各機關橫向聯繫跟縱向社會控制中，更是無所不在。

促轉會提及，這意味著社會中有相當的成員，曾經在過去因為不同理由，以不同參與程度，被吸納進入這樣的體制運作。該如何看待這段歷史與這些成員？如何看待壓迫體制帶來的長遠傷害，對人性的扭曲、對人際信任的影響？這是社會需要持續思考討論的議題。

促轉會表示，由於檔案釋出晚，目前掌握仍然相對有限，但仍應從設法了解檔案脈絡，掌握監控系統的運作方式，包括情治人員與線民的互動模式乃至關係開始，即使是線民本身也有多樣的參與動機與合作方式，甚至自身也會經歷變化；然而當事人的主觀詮釋，如何與檔案資訊或其他相關人等的主觀陳述參照，都是複雜且漫長的過程，而「在社會關注個別線民之際，我們要提醒的是，線民只是監控系統的末端。」

促轉會強調，透過這個過程，逐步推進對體制運作的認識與反省，才有可能進一步開展對責任的討論，這是嚴肅的民主工程，稍一不慎，便可能落入獵巫或洗白等情境。

促轉會提醒，監控檔案與其他政治檔案一樣，是國安情治機關的工作紀錄，是經情治人員篩選、轉傳，層層通報被過濾的資訊，反應特定觀點與脈絡，盡信或全然推翻都可能失之武斷，資訊有真有假，若全然相信，可能淪為讓「舊日情治人員的筆記主導轉型正義」怪象，建議各界未來在使用相關檔案時，仍應保持審慎，多方查證比對，有助還原歷史。

促轉會指出，以威權統治的兩大支柱軍事審判與情治機關來說，前者由於檔案出土時間早，累積相關研究多，外界理解也相對完整；而後者監控檔案被徵集的時間相對晚近，調查研究仍有許多空白待補，但無論是軍事審判或監控體制，現階段尚以體制圖像、加害行為為主，若要進入到辨識並追究個別人士責任，則需要完備的法源、包括正當程序與救濟機制等，勢必需要另以法律定之。

最後，促轉會重申，此案是當時威權統治的運作模式，高度體制化長期運作的必然，包括國民黨黨務系統，各情治機關至部分行政機關，以高度協力方式滲透控制，萬千線民無論主動被動，皆成為體制參與者，其參與程度與作為皆須釐清。

ET快訊
她眼皮跳遭誤會「拋媚眼」！一查驚見腦幹長腫瘤
陸瘋傳「KTV封殺藝人」歌曲全下架　名單驚見蔡依林、周子瑜
虎豹潭鐘男家屬「六合橋招魂」　女兒悲喊：爸爸回家了
虎豹潭9歲女童遭沖走！「抓樹幹、吹哨」冷靜自救
快訊／高鐵「軌道異常」緊急停在苗栗　部分列車將延誤
看愛國片被逼吞「凍馬鈴薯＋炒麵粉」！　網狂吐槽
台北人收全英文「國家警報」　翡翠水庫回應了
敦北IKEA「原地復活」！　最大差別曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國書認當線民　魏明谷自爆「曾拒情治單位每月2千元吸收」

謝志偉稱「舉國旗吐血」立院要求返台報告　傳被外交部拒絕

蔡英文紀念文協百年　主張「台灣是台灣人的台灣」提醒人民要自信

趙少康批陳柏惟打可憐牌　「昔嗆1打35今作秀撐不到中午」

黃國書認當國民黨線民退黨　陳菊：轉型正義不該是「政治鬥爭工具」

賴清德為「城中城」事故罹難者上香　也赴醫院探視傷患

黃國書認當國民黨線民　促轉會：勿獵巫！追究個別責任尚須法源

「台灣短期難再組新政黨」　王時思呼籲重視「里長基層選舉」

快訊／虎豹潭4死2失蹤　2名公司負責人找到了

東洋爆內線交易　羅智強翻高端股價史：敢不敢太歲爺上動土？

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

陳修將女友最後身影、訊息曝光 死者弟不捨：姊曾被打到滿臉傷

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

鳳梨替友發聲「保母疑虐嬰」案情不單純？　「以後小孩不給保母帶」...嘆：我一定會抓狂！

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

夜奔彰化搶「1盒20元」法拍口罩　規則不清、插隊多！民眾爆口角

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

女嬰頭部重擊身亡爸找保母對質　遭回：是她自摔的「我哭不出來」

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

黃國書認當線民　魏明谷自爆「曾拒情治單位每月2千元吸收」

謝志偉稱「舉國旗吐血」立院要求返台報告　傳被外交部拒絕

蔡英文紀念文協百年　主張「台灣是台灣人的台灣」提醒人民要自信

趙少康批陳柏惟打可憐牌　「昔嗆1打35今作秀撐不到中午」

黃國書認當國民黨線民退黨　陳菊：轉型正義不該是「政治鬥爭工具」

賴清德為「城中城」事故罹難者上香　也赴醫院探視傷患

黃國書認當國民黨線民　促轉會：勿獵巫！追究個別責任尚須法源

「台灣短期難再組新政黨」　王時思呼籲重視「里長基層選舉」

快訊／虎豹潭4死2失蹤　2名公司負責人找到了

東洋爆內線交易　羅智強翻高端股價史：敢不敢太歲爺上動土？

陳泱瑾親自帶8歲女兒打耳洞！　「沒告知老公」臨時起意過程網讚翻

高國麟開轟！范國宸致勝安　悍將3比1對獅2連勝

運動前喝綠茶會瘦！醫曝「喝4種茶飲」最佳時機點　一張圖看懂

稱讚王維中投得好　曾仁和沒留中職首勝球

全運會／余雅倩鏈球62M91三破大會　首金入袋坦言給自己壓力大

收五月天阿信訊息　魏嘉瑩嚇到「以為詐騙集團」：完全不敢聲張

陸瘋傳「KTV封殺藝人」歌曲全下架　47人名單驚見蔡依林、周子瑜

虎豹潭鐘男家屬「六合橋招魂」　女兒悲喊：爸爸回家了

黃國書認當線民　魏明谷自爆「曾拒情治單位每月2千元吸收」

獨／鄧佳華PK吃屎哥！對決項目真的是吃屎…游兆霖：殺爆你這色胚

只差1秒...吉普車酒駕疾駛闖紅燈 「天使下凡」擋煞！神救援1家3口

政治熱門新聞

快訊／綠委認了曾當國民黨線民　宣布退黨

快訊／虎豹潭4死2失蹤　2名公司負責人找到了

虎豹潭6人失聯　柯文哲深夜發文

議會起立為死者默哀　黃捷坐著滑手機道歉了

虎豹潭體驗營名曝　侯友宜：會查證照

朱立倫探傷患遭擋　原因揭曉「要打高端才能進醫院」

快訊／1大3小仍失蹤　侯友宜曝虎豹潭搜救進度：很困難

蔡英文：中央全力支援虎豹潭救難

基進黨籲「黃白」支持者挺3Q　他打臉：陳柏惟曾批這些人腦容量不高

孫大千：羅文嘉在陳水扁身邊權傾一時　有資格罵鄭麗文不要臉嗎？

朱立倫探城中城傷者遭擋　狠酸蔡英文

快訊／確診新莊女移工「接觸19人」　Ct值37.3「感染源不明」

虎豹潭6失蹤！蘇貞昌：全力支援救援

黃國書退出民進黨　網感嘆：全黨挺3Q卻沒人為他講話

更多熱門

相關新聞

綠創黨元老楊四海逝世　享壽86歲

綠創黨元老楊四海逝世　享壽86歲

民進黨創黨元老楊四海律師於16日凌晨急性心肌梗塞逝世，享壽86歲。屏東縣長潘孟安、縣議員許展維深表不捨，雙雙透過臉書表達哀悼。黨部後續協助相關治喪事宜，告別禮拜訂於10月23日在迦南教會。

黃國書數月前遭「退流」還被爆料　黨內同志喊加油

黃國書數月前遭「退流」還被爆料　黨內同志喊加油

黃國書退黨　英系：溯源誰是加害者才不會造成二次傷害

黃國書退黨　英系：溯源誰是加害者才不會造成二次傷害

「坦然面對過去不容易」　黃守達談黃國書：需要對自己與他人誠實

「坦然面對過去不容易」　黃守達談黃國書：需要對自己與他人誠實

黃國書退出民進黨　網感嘆：全黨挺3Q卻沒人為他講話

黃國書退出民進黨　網感嘆：全黨挺3Q卻沒人為他講話

關鍵字：

黃國書促轉會線民民進黨

讀者迴響

熱門新聞

陳修將用保鮮膜補破碎頭骨　遭爆根本雙面人

女友求救「將哥打我」　陳修將冷回警3個字

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！35秒片曝

幫陳修將搬屍被當共犯…他回應了

網紅嗆銀行態度差！怒領2千萬現金開勞斯萊斯載走

獨／陳修將虐殺女友手法曝！專挑「最痛的地方」打　

獨／3角關係曝！陳修將女友弟嘆：我姊很愛他

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

大咖男歌手唱一半高空重摔「滿手鮮血」！傷勢曝光

「打工2萬被爸媽借光」她嗑泡麵維生：活累了

快訊／綠委認了曾當國民黨線民　宣布退黨

陳修將好友說明始末　推測行凶原因

獨／陳修將殺女友現場至少有2個保險套　弟：根本性奴

他「自己來」GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

很會賺錢但總存不了錢的3大星座

更多

最夯影音

更多
《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片
陳修將女友最後身影、訊息曝光 死者弟不捨：姊曾被打到滿臉傷

陳修將女友最後身影、訊息曝光 死者弟不捨：姊曾被打到滿臉傷

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

鳳梨替友發聲「保母疑虐嬰」案情不單純？　「以後小孩不給保母帶」...嘆：我一定會抓狂！

鳳梨替友發聲「保母疑虐嬰」案情不單純？　「以後小孩不給保母帶」...嘆：我一定會抓狂！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面