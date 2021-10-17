黃國書認當國民黨線民　促轉會：勿獵巫！追究個別責任尚須法源





▲民進黨立委黃國書 。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

台中市立委黃國書遭爆料大學時代當過國民黨線民，遭民進黨新潮流開除，他17日凌晨坦承確實當過線民，為負起政治責任退出民進黨，在本屆任期屆滿後不再尋求連任。促轉會17日下午表示，線民只是監控系統的末端，逐步推進對體制運作的認識與反省，才可能開展對責任的討論，稍有不慎可能落入獵巫情境。

針對監控檔案揭露線民一案，促轉會17日下午指出，監控檔案的出土與後續開放應用，是台灣轉型正義工程將面對的新挑戰，除了在「保障被監控者個人隱私」與「還原真相」間如何取得平衡之外，此批檔案也載有大量當年威權統治長期滲透各領域的相關資訊，包括國民黨黨務系統，各情治機關至部分行政機關，以高度協力方式滲透社會，其中國民黨黨務系統在與各機關橫向聯繫跟縱向社會控制中，更是無所不在。

促轉會提及，這意味著社會中有相當的成員，曾經在過去因為不同理由，以不同參與程度，被吸納進入這樣的體制運作。該如何看待這段歷史與這些成員？如何看待壓迫體制帶來的長遠傷害，對人性的扭曲、對人際信任的影響？這是社會需要持續思考討論的議題。

促轉會表示，由於檔案釋出晚，目前掌握仍然相對有限，但仍應從設法了解檔案脈絡，掌握監控系統的運作方式，包括情治人員與線民的互動模式乃至關係開始，即使是線民本身也有多樣的參與動機與合作方式，甚至自身也會經歷變化；然而當事人的主觀詮釋，如何與檔案資訊或其他相關人等的主觀陳述參照，都是複雜且漫長的過程，而「在社會關注個別線民之際，我們要提醒的是，線民只是監控系統的末端。」

促轉會強調，透過這個過程，逐步推進對體制運作的認識與反省，才有可能進一步開展對責任的討論，這是嚴肅的民主工程，稍一不慎，便可能落入獵巫或洗白等情境。

促轉會提醒，監控檔案與其他政治檔案一樣，是國安情治機關的工作紀錄，是經情治人員篩選、轉傳，層層通報被過濾的資訊，反應特定觀點與脈絡，盡信或全然推翻都可能失之武斷，資訊有真有假，若全然相信，可能淪為讓「舊日情治人員的筆記主導轉型正義」怪象，建議各界未來在使用相關檔案時，仍應保持審慎，多方查證比對，有助還原歷史。

促轉會指出，以威權統治的兩大支柱軍事審判與情治機關來說，前者由於檔案出土時間早，累積相關研究多，外界理解也相對完整；而後者監控檔案被徵集的時間相對晚近，調查研究仍有許多空白待補，但無論是軍事審判或監控體制，現階段尚以體制圖像、加害行為為主，若要進入到辨識並追究個別人士責任，則需要完備的法源、包括正當程序與救濟機制等，勢必需要另以法律定之。

最後，促轉會重申，此案是當時威權統治的運作模式，高度體制化長期運作的必然，包括國民黨黨務系統，各情治機關至部分行政機關，以高度協力方式滲透控制，萬千線民無論主動被動，皆成為體制參與者，其參與程度與作為皆須釐清。