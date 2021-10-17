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黃國書認當線民退黨　英系：溯源誰是加害者才不會造成二次傷害

▲▼立法院教育文化委員會 文化部長李永得 立委黃國書 立委高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委黃國書。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

立委黃國書17日凌晨坦承，過去曾當過國民黨線民，為此承擔政治責任，即日起退出民進黨，並不再尋求連任。對此，英系立委發表聯合聲明表示，轉型正義的目的，就是讓受害者得到真相，必須溯源誰是加害者，並還原真相，才不會讓協作者與受害者相互猜忌，造成二次傷害。

英系立委劉櫂豪、陳明文、蔡易餘、莊瑞雄、羅致政、江永昌、王美惠、邱泰源、吳玉琴、蘇治芬以及管碧玲，共同發表聯合聲明。

「面對歷史真相、建構民主防線」英系立委表示，英系立委集體深思，民主進步黨長久以來，一直致力於推動轉型正義的工作，台灣在民主化初期，並未有轉型正義的意識，社會大眾普遍對威權統治失去歷史記憶，也對轉型正義的概念感到陌生，但轉型正義是民主國家告別威權傷痛、建立人權觀念的基礎工程，這個工程，已不是受害者層次的問題，是面對歷史和如何建構未來歷史的問題。

英系立委指出，黃國書坦白曾任線民協助情治單位搜集情報，而宣布退出民進黨，黃國書已決定願意坦然面對過往的歷史，但誰是真正的加害者？「轉型正義的目的，就是讓受害者得到真相，必須溯源誰是加害者，並還原真相，才不會讓協作者與受害者相互猜忌，造成二次傷害。協作者知道反省，才能構築堅強的民主防線。」

英系立委引述民進黨主席、總統蔡英文的話，「只有集體面對真相、集體修復創傷，台灣社會才能夠告別悲情，走向共同的未來」。

英系立委強調，「轉型正義是我們的基本立場，我們溯源誰是加害者，並還原真相，我們不讓協作者與受害者相互猜忌，造成二次傷害。過去發生的威權治理是一場悲劇，但我們必須從記憶中甦醒。因為這樣悲劇，台灣人能更珍惜民主的珍貴，也因為這場悲劇，台灣人能夠重新定義自己。在台灣深化民主、鞏固民主過程，一定要通過轉型正義這一關，希望我們能一起繼續達成這個使命。」

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