黃國書認當國民黨線民退黨　陳菊：轉型正義不該是「政治鬥爭工具」

▲監察院長陳菊。（圖／監察院提供）

記者袁茵／台北報導

台中市立委黃國書遭爆，大學時代當過國民黨線民，被民進黨新潮流系開除，他17日凌晨坦承此事，為負起政治責任退出民進黨，在本屆任期屆滿後不再尋求連任。監察院長、國家人權委員會主委陳菊17日晚間表示，轉型正義不該是宣洩仇恨的報復，希望不分身份都能有勇氣面對歷史真相，一起走出威權陰影。

陳菊17日於臉書指出，轉型正義不是宣洩仇恨的報復，也不是政治鬥爭的工具，而是讓社會在真相的陽光下和解，讓每一位受難者和家人都能得到平反，讓威權惡行對人性的傷害與扭曲公諸於世，讓每一個黨國時代的加害者，都能面對社會公評與個人良心的審判，徹底反省自己的錯誤，承擔必要的責任。

陳菊提及，在過去那個黨國肅殺的黑暗年代，追求民主自由是凶險、沒有退路的選擇，有的人勇敢站起來反抗威權，卻犧牲生命，淪為可能連家屬都不敢領回的一具具遺體，成了荒煙蔓草中的一方方無名石碑，縱使幸運保住一命，也多半身陷囹圄、失去自由，甚至連孩子都必須面對社會的排擠、霸凌。

陳菊指出，也有人因為黨國鋪天蓋地的威脅利誘，經不起人性的重重試煉，受害者變成加害者，成了統治者的眼線打手，在往後的歲月中被良心譴責，承受害怕過往再被挑起的驚恐，在無盡懊悔與愧疚中度過餘生。

陳菊強調，還原真相的艱難，不只是檔案資料的片斷殘缺，還有面對真相時的不堪與無奈，尤其是發現身邊親近之人的謊言與背叛，就算已經過了多年，震驚和心痛依然難以言喻。然而再心痛、再困難，都不能動搖追求真相、公平、正義的信念，「因為只有誠實面對過去，揭露加害者，讓謊言與邪惡受到人民的檢視，才能真正反省國家暴力是如何扭曲人性、啃噬人與人之間的信任，又是什麼樣的國家機器在迫害人權、凌虐生命！」

「只要心中有天堂，就不怕被釘在十字架上。」陳菊表示，面對歷史的傷痛、人性的脆弱，期待更多人可以勇敢說出真相，找回心中的天堂，也期待社會不再被仇恨、猜忌、怨懟所撕裂，在不斷尋求真相的過程中，尋求相互理解，重建支離破碎的互信與人性價值。

最後，陳菊引用總統蔡英文於國慶演說的言論，希望不分受害者、加害者或兩種身分兼具者，都能夠有勇氣坦然面對歷史真相，窮盡所有力量揭露威權體制的不公不義，也有智慧處理當年留下的傷害，共同彌補過去的錯誤，「在轉型正義的漫漫長路上，願我們能夠將彼此的傷痛，化作守護未來世代的良善力量，一起走出威權的陰影，讓悲劇不再重演，讓台灣的民主自由繼續成長茁壯。」