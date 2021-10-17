安南警口袋式路檢成效不凡　虎威所長再發威擒毒蟲！

記者林悅／台南報導

台南市警三分局10月15日深夜11時許，執行路檢勤務時，安中派出所所長曾婉甄帶領警員陳正威、和順派出所副所長陳天降及警員楊孟叡等人，在安南區安吉路段執行路檢勤務時，攔查1台可疑小客車，在梁姓駕駛人駕駛座下方查獲海洛因16包、安非他命9包，安非他命吸食器1組等物，全案偵訊後依毒品罪嫌法辦。

▲台南市警三分局執行路檢勤務時，在安南區安吉路段執行路檢勤務時，攔查1台可疑小客車，在梁姓駕駛人駕駛座下方查獲海洛因、安非他命，吸食器等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警三分局為維護轄內治安，平時於深夜重點時段，即針對治安重點區域規劃口袋式路檢，對進入安南區之可疑車輛主動過濾盤查，也因為勤務同仁落實執行，今年度已查獲多起酒後駕車及毒品案件，有效維護安南轄區治安環境。

10月15日深夜11時許，三分局執行路檢勤務時又大有斬獲，當時由人稱「虎威」的安中派出所所長曾婉甄帶領警員陳正威、和順派出所副所長陳天降及警員楊孟叡等人，在安南區安吉路段執行路檢勤務時，發現1台自小客車行車速度異常甚為可疑遂予以攔查，而在盤查資料過程中發現梁姓駕駛人（41歲）神情詭異，因此引起警方懷疑，且在駕駛座下方目視發現有1個可疑筆袋，梁男見事跡敗露無法再掩飾，隨即坦承袋內之物為毒品，經檢查清點後查獲第一級毒品海洛因16包(含袋重45.68公克)、二級毒品安非他命9包(含袋重22.66公克)、安非他命吸食器1組等違禁物，全案依毒品罪嫌移送台南地檢署法辦。