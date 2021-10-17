台南電動遊藝場1男突仰倒抽搐　現場電擊無效送醫不治

▲台南市中西區1家電動遊藝場，16日深夜11時許，發生68歲張姓男客人在場內突仰倒不起，緊急送醫急救仍宣告不治身亡。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區1家電動遊藝場16日深夜11時許，68歲張姓男客人在場內突仰倒不起，員工連忙報救護車將張男緊急送醫急救，惟於17日凌晨仍宣告不治身亡，台南市警二分局據報派員前往現場勘查，無打鬥痕跡及死者也無外傷，疑突發性猝死，全案已報請檢察官相驗中。





據了解，10月16日深夜11時許，台南市中西區民權路2段1家電動遊藝場發生1起顧客疑突發性猝死案件。當時店方賴姓員工，見死者張姓男子（68歲）操作店內遊戲機台時，突然後仰倒臥於店內地上，便馬上打119通知救護人員到場救護，起初張男在賴姓員工呼叫時尚有意識，而後便全身抽搐，呼叫無任何反應；救護人員到場後見張男已無心跳呼吸，仍施以心臟電擊，馬上以救護車送往衛福部台南醫院急救，但到院後急救無效，醫院於17日凌晨宣告不治死亡。

台南市警二分局據報派員到場勘查蒐證，發現現場初步勘察並無打鬥痕跡，死者身上也無外傷，經請家屬到場協助指認調查。家屬表示，死者胃部曾動過手術，惟不清楚為何會猝死。警方初步研判，張男死因可能與心血管疾病有關，但真正死因需報檢方相驗後才能進一步釐清，目前已報請檢察官相驗，釐清真正死因中。